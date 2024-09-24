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電子作戰延伸GPS詐騙！每天數千航班遭到干擾　地圖出現錯誤引導

▲▼美國聯合航空的波音客機近來接連爆發飛安事故。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯合航空的波音客機近來接連爆發飛安事故。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

近年來隨著俄烏戰爭爆發、中東緊張情勢升溫，為了防止敵方透過無人機或飛彈侵擾，電子作戰（Electronic Warfare）成為干擾敵方通訊網絡的絕佳手段，然而卻間接導致全球航空業者受到影響，甚至對飛航安全構成威脅，駕駛員必須懂得如何應對「GPS欺騙攻擊」（GPS spoofing）。

根據美媒《華爾街日報》，自從俄軍全面侵略烏克蘭以後，無人機成為攻擊敵方的新手段，因此電子作戰逐漸受到重視，然而其影響力可能延伸至全球衛星定位系統（GPS），GPS訊息遭到竄改後，使飛航人員在航線資訊上接收到錯誤情報，如今這種情況愈來愈普遍。

SkAI Data Services、蘇黎世應用科學大學統計顯示，遭遇GPS欺騙攻擊的民航機航班數量在過去一年來明顯激增，本來2月時只有每天數十個航班，到8月時已經激增至每天超過1100個航班受到影響。

美國德州大學奧斯汀分校航空工程教授亨弗瑞斯（Todd Humphrey）表示，大部份的電子攻擊來自俄羅斯、烏克蘭、以色列的電子戰強力發射器，甚至就連手持式裝置也能在較小的範圍內偽造GPS訊號，儘管民航機並非攻擊目標，但對於必須穿越全球最繁忙空中走廊的駕駛人員而言，顯然不具有安慰作用。

報導指出，錯誤訊號對GPS系統造成干擾，不僅導致飛行路徑設定出錯，甚至就連時間也會被錯誤設定回以前的時間，同時出現錯誤的警告訊息。去年9月，曾有民航機在未經允許的情況下，差點進入伊朗領空。去年7月，從賽普勒斯起飛的空中巴士A320，其駕駛座電子地圖出現錯誤方向的引導。

今年3月，美國航空機長凱瑞（Dan Carey）駕駛波音777客機飛行至巴勒斯坦上空時，突然看到儀表板上顯示「拉高」（pull up）警訊，幸好他知道當時的飛行高度是3萬2000呎，不可能受到任何地形阻礙，因此判斷訊息錯誤。今年8月，聯合航空公司從新德里飛往紐約的班機，遭到GPS欺騙攻擊後，被改成之前班機的飛行路線。

飛行駕駛員、航空業主管、飛安官透露，如今受到電子作戰的影響，衛星定位系統訊號已經遭到竄改，造成駕駛艙飛航安全系統受到干擾，導致商業客機與貨機駕駛員必須分散注意力，這個現象已經不僅是出現在烏克蘭或中東戰場。

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