中颱山陀兒路徑更近！「貼花東而上」　雨彈狂轟連3天紫爆

▲山陀兒颱風增強為中颱，路徑更靠近台灣，東半部及北部山區可能出現豪雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今上午11時山陀兒增強為中度颱風，氣象署簡任技正伍婉華指出，山陀兒路徑比原本預報更貼近花東，往北上，非常接近台灣，其暴風圈在周二、周三籠罩全台，東半部及北部山區明天可能出現豪雨等級，各地降雨也會明顯增加。

氣象署觀測，山陀兒颱風上午11時位於鵝鑾鼻東南方460公里的海面上，以每小時9公里速度，向西北轉西北西進行，並逐漸朝巴士海峽及台灣東方近海接近。7級風平均暴風半徑150公里，10級風平均暴風半徑50公里。

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伍婉華說，山陀兒今晚到明天預估以每小時9到10公里，往巴士海峽移動，暴風圈也逐漸擴大，往台灣靠近時，強度還會增強。各國預報路徑的預測，有的往東邊海面走，有些預報往陸地更靠近台灣，但路徑變化還要再觀察。

▲山陀兒颱風路徑預估。（圖／氣象署提供）

她表示，目前路徑預報比原本預報來的更貼近花東，再往北上，非常接近台灣，周二、周三暴風圈幾乎籠罩台灣，因此天氣非常不理想，今天開始東半部沿海風浪開始增強，巴士海峽出現3公尺浪高，北部沿海也可能2到3公尺浪高。

風的方面，伍婉華指出，目前台灣海峽到東南方海面出現7級風，今晚強風區域也會再擴大，明天部分區域出現8級風，東南部風浪也會增強，提醒民眾勿前往海邊活動。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

伍婉華說，颱風外圍雲系持續移入，目前下雨區域持續下，桃園以北、東半部、馬祖都會降雨，中午以後山區有短暫陣雨，明天東半部、大台北及恆春半島可能到豪雨等級。

她表示，周二、周三是影響最明顯時候，各地都有降雨，東半部、南部山區及北部山區都有大雨發生，周三各地降雨會更明顯，東半部及中部山區有局部大雨或豪雨，東半部跟北部山區則有豪雨等級的雨勢。

溫度方面，伍婉華說，明天高溫暖和，周二、周三因雨勢較大，高溫明顯下降，北部、東北部及馬祖溫度一天比一天減少1到2度，東北部低溫約21度。目前颱風移動很慢，若路徑更往陸地再北上，南部跟山區降雨會更多，持續觀察。