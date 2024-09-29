律師怒轟陳致遠：接受性招待、一場收100萬當然很嗨

▲呂秋遠律師怒批陳致遠，毀掉兄弟象、毀掉職棒後竟然敢說「老傳統、老戰友」。（圖／翻攝Facebook／陳致遠）

記者邱晟軒／綜合報導

陳致遠因為周思齊引退，在社群平台上貼出一段昔日花絮影片，回憶兄弟象隊的「老傳統、老戰友」，並且寫下，「當時我們真的很嗨」，卻遭到網友痛批，指責他打假球重創台灣職棒發展。對此，律師呂秋遠也開轟陳致遠，「去酒店接受性招待，當然很嗨，年薪將近500萬元，不包括廣告與代言，還能打一場比賽就收下100萬元，當然很嗨」。

呂秋遠近日在臉書發文表示，據說台灣棒球在世界排名第二，作為一個幾日球迷，他難以理解這個排名。「如果真的排名僅次於日本，為什麼我們每次看成棒，都會捏很多冷汗，而且捏完冷汗之後，接著就流下熱淚？」。

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呂秋遠指出，當成棒輸給英國，你要我相信我們在世界上排名第二，這真是太詭異了；但相比於陳致遠的行為，輸球似乎也沒那麼糟糕。陳致遠在周思齊引退儀式後，貼出影片回憶，並評論：「老傳統、老戰友，當時我們真的很嗨。」這番話引來了廣泛批評。

呂秋遠接著回顧了陳致遠的職業生涯。陳致遠在22歲時就取得職棒兄弟象第一指名，並拿到當時的最高簽約金500萬元。進入職棒後，他獲得新人王、打點王、安打王、金手套獎、最佳十人獎等榮譽，與蔡豐安、彭政閔三人合稱「黃金三劍客」，人稱「黃金戰士」。然而，2010年1月，媒體報導陳致遠等兄弟象教練、球員涉嫌打假球，新北地檢署隨後將其起訴。

▲陳致遠在周思齊引退後發文懷念當年。（圖／翻攝自陳致遠臉書、ETtoday資料照）

根據判決書，陳致遠在2006年就已經打假球，至少有三場球賽是配合組頭的要求而作假，並且至少拿了280萬元，甚至曾經在酒店接受組頭的性招待。呂秋遠諷刺地說：「對啊！去酒店接受性招待，當然很嗨，年薪將近500萬元，不包括廣告與代言，還能打一場比賽就收下100萬元，當然很嗨。」

陳致遠的老戰友彭政閔曾經表示，在黑象事件後，球迷數量大幅減少，賽前練習看著空蕩蕩的觀眾席，只能自我安慰：「可能球迷還沒下班吧！」直到2013年經典棒球賽的好表現，球迷才開始回流。然而，這次事件也讓兄弟象賣給中信成為可能。

呂秋遠最後痛批，陳致遠在毀掉兄弟象、毀掉職棒後，還敢大言不慚地提到「老傳統、老戰友」，實在令人憤怒。他質疑陳致遠，當年那些無條件信任他的球迷們，又該如何面對這一切？如今，陳致遠對於職棒的傷害依然存在，如果他至今仍不能真誠道歉，甚至不相信司法判決，那麼對曾經熱愛職棒的人來說，情何以堪？

▲愛爾達疑似回應陳致遠的發文。（圖／翻攝自愛爾達體育家族）

回顧陳致遠爭議，他在2010年涉入中華職棒簽賭案，同年遭板橋地檢署檢察官起訴並具體求刑二年，兄弟象隨即將其開除隊籍，並打算向他求償1500萬元。與其同時，檢調也以「極度貪婪無恥」痛批陳致遠的所作所為，但他至今堅決否認收賄打假球。

2011年6月30日陳致遠遭判處2年6個月有期徒刑、併科罰金350萬元。後來臺灣高等法院二審，認為陳致遠確實舞弊，但依照舊法，所犯之罪並非一罪一罰，連續犯應視為一次犯罪，將2年6個月有期徒刑，改為6個月，可易科罰金。