批陳致遠「打假球別再嘻皮笑臉」　洪孟楷：時間會過去但絕不能遺忘

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／洪孟楷提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

前職棒選手陳致遠因有感周思齊引退，日前在社群平台PO出昔日在球團中的影片，然而，陳致遠也因此遭到網友抨擊，昔日打假球重創台灣職棒發展的事情。對此，國民黨立委洪孟楷今（27日）表示，自己身為30多年的球迷，有些事不在第一時間開罵，不代表默認或接受這樣的行為，接著痛批，打假球就別再嘻皮笑臉出來討罵，時間會過去，但絕不能被遺忘。

洪孟楷在臉書提到，打假球對不起教練、球團及球迷，天地難容，有些事，時間會過去，但絕不能被遺忘，打假球就別再嘻皮笑臉出來討罵，難看的只有自己。

洪孟楷說明，自己身為30多年的球迷，有些事不在第一時間開罵，不代表默認或接受這樣的行為，尤其身為死忠象迷的他，過去假球案「黑象事件」是多少人永遠的痛。

「陣中的王牌、令人期待的新秀、感動人心的練習生崛起，之後一個一個變成起訴書上的被告、判決書上的罪犯，讓培養的教練、付出的球團、以及全心投入的球迷們情何以堪。」

對於打假球，洪孟楷認為，就是天地難容，再想用嬉皮笑臉的方式來搏版面，難看的只有自己，然而，他也透露，這也是為什麼，自己進入到立法院後，對於如何防止假球、阻止假球、懲罰假球的相關立法特別重視。

洪孟楷希望能夠透過立法手段，堵起一個又一個的漏洞，墊高一切犯罪成本，讓有可能這樣念頭的球員自愛，拒絕任何想把黑手伸入球場的不肖份子，包括，修正《運動產業發展條例》、成立防賭信託基金、落實教育面向，這都是持續要做的事。

洪孟楷提及，記得大學時代，雅典奧運雖然中華隊沒有拿到預期的成績，但仍非常熱血的熬夜製作海報，前往機場接機，看著上面的球員名單，其實更加的唏噓，誰料到距離2004的五年後左右，竟有好幾位球員都變成是社會版的標題人物。

洪孟楷不解，判決書上寫「辜負廣大球迷粉絲之期待與信任，顯無悔改之意」，這就是打假球的球員給球迷的回報？此外，洪孟楷強調，這也是為何周思齊上週的引退賽可以吸引兩場八萬人、五月天天團的演出，就是「不管世界怎麼變化，始終相信自己信仰」這樣的力量，才是最佳難能可貴。

最後，洪孟楷強調，永遠向假球說不，也堅定保護現在得來不易的職棒環境，至於過去打假球的球員，時間也許過去，但帶來的傷害絕對不會被遺忘，也一定要記取教訓，永不讓這樣的骯髒事，在球場再發生。