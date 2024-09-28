台南手搖飲「店名諧音哏」又出新招了　照片笑翻全場：一定要全糖

▲台南一家飲料店招牌取名「藤柳杯」，利用台語糖尿病的諧音取名，成功吸引網友關注熱議。（翻攝臉書粉專「台南式 Tainan Style」）

圖、文／鏡週刊

台南這座文化古都，近年來吹起一股「諧音哏」旋風！從公有市場的「菜奇鴨」到飲料店的「藤柳杯」，這些店家用幽默詼諧的方式，成功吸引眾人目光，不少網友則被各種諧音哏逗到捧腹大笑，直呼「諧音哏無極限啊！」

最近有網友發現街頭一家飲料店，招牌竟然又是諧音哏，原本讓人看不懂招牌「藤柳杯」的意思，但一用台語唸完後就發現是糖尿病的台語發音，讓嗜甜的台南人會心一笑：「給過」「一定要全糖」「別喝太多，會藤柳杯」。

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熱愛諧音哏的台灣店家創意無限，曾有網友在超商買東西時，看見濕紙巾品牌直接取名「舒主金」，就連阿公阿嬤都備感親切，不少人就戲稱：「不怕阿嬤找不到」「這不是重點，重點是台灣國語的比較便宜」「這肯定是阿嬤的孫仔在賣的！」。台中也有加自助黑糖剉冰店取名「冰宜館」，網友光是念完店名就「痞痞挫」，驚呼：「越吃越涼…」。

台灣店家的諧音哏不只台灣網友關注，就連香港男神吳彥祖之前也曾被台灣一間名為「吾燕煮鍋燒」的店家諧音哏逗樂，在微博轉發店家招牌照片，並配上遮嘴笑的表情符號，當時不少人也加入討論行列，調侃表示：「虧你能讀得明白，這麼委婉的碰瓷」「哥你也開一家」。

身為台南女兒的TWICE成員子瑜，在韓綜《TIME TO TWICE》展現掌握諧音哏的基因，面對「蠟燭鼻子流出牛奶」的燒腦謎題，她迅速聯想到諧音縮寫，精準解答是「巧克力牛奶」，子瑜的巧思不僅展現了台南人的機智，更凸顯她對韓文諧音的敏銳度，引發台灣網友大讚：「真的不要挑戰台灣人的諧音哏」「果然是台灣人啊！！！究竟全世界有哪個國家比台灣還愛諧音哏」「尤其台南人又更愛諧音哏，子瑜真的不負她的血統」。

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