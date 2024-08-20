新竹法界開槓！檢挨批起訴品質草率　反轟法官能力不足莫此為甚

▲新竹地檢署檢察官洪期榮1份公文引爆新竹地院法官眾怒。（示意圖／記者王致凱攝）

記者劉昌松／台北報導

新竹地院日前審理檢察官追加起訴的1件詐欺案時，裁定要求檢察官補正犯罪證明方法，承辦的檢察官洪期榮發文痛批法官資淺，判決品質粗糙，公文上還蓋著檢察長張云綺的大印，引起竹院法官反彈，揚言「要讓竹檢知道我們的憤怒」，醞釀蒐集洪期榮起訴品質不佳的案例送法務部，若竹院動員成功，將會是由法院發動送檢察官評鑑的首例。

司法官訓練所37期結業的洪期榮，曾在2008年間，上班時間被記者跟拍與已婚女子到旅館開房間，洪期榮發現後對記者動手搶相機，事件經檢方行政調查後，將洪期榮記過處分。

▲檢察官洪期榮指責法官裁判品質粗糙。（圖／記者劉昌松翻攝）

這次引發爭端事件起因於新竹地院審判長魏瑞紅率法官楊麗文、李宇璿組成的合議庭，在審理1件8名被告涉嫌洗錢的詐欺集團案件時，洪期榮追加起訴錢昱叡、張資鑫2名被告，但合議庭認為，檢方追加起訴沒有提出可證明2被告犯罪事實的依據，新增的2被告犯行，只是把原本8被告的起訴書「複製貼上」，批評洪期榮「起訴品質草率至此，實難想像」。

洪期榮不干示弱，以發公文回覆批法官「資歷尚淺，歷練不深，判決品質甚為粗糙，為眾所皆知之事實，期受理本件案件驚慌失措，似可理解。若本身能力不足，應敏而好學，不恥下問，或向前輩虛心求教，竟反誣指檢察官濫行追加起訴」，「裁判品質草率制此，莫此為甚，實難想像」。

▲公文蓋有檢察長大印，但以洪期榮名義決行 。（圖／記者劉昌松翻攝）

這份以洪期榮決行，但蓋有檢察長張云綺大印的公文20日在法界被大肆轉傳，新竹地院法官憤怒指出，本案是由36期的學姐法官承審，洪期榮「不知反省就罷了，還搞不清楚受命法官是誰就亂罵人」，竹院法官透過群組蒐集洪期榮過去起訴品質有問題的案子，「送給法務部超過三十件應該不是難事」。