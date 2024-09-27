對方無套求歡失敗喊「不要再見了」　她傻眼：就是有這麼自私的人

圖文／鏡週刊

隨著時代越來越開放，大家對於性的觀念不斷改變，學會如何保護自己的性教育更是重要。今（27）日有位女性在網路論壇po文，提到9月初透過交友軟體認識一位男生，2人很快就發生關係，每次都有乖乖使用保險套，但最近對方提到要有個正式在一起的儀式，希望能夠「無套」發生關係，原po強烈拒絕後，最後對方竟在見面時喊「不要再見了」，並疑似將原po封鎖，種種行為讓原po無奈直呼，「為什麼就是會有這種這麼自私的人」。

有位女性今於「Dcard」論壇po文，提到月初在交友軟體認識一個感覺溫柔的男生，見到面後2人很聊得來，雙方後來發生親密關係，「那次之後我們常常約在他家約會，每次都是乖乖地戴套做」。

後來2人打算進一步交往，男方提到要有個正式在一起的儀式，表明希望能「無套」發生關係，原po強烈拒絕，並提到吃藥很傷身體等等，沒想到對方竟改走情緒勒索路線，還誇張表示，「如果妳不想無套，我也不會勉強妳，但妳也不能勉強我要做愛」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原po對此感到非常荒謬，而男方在見面時喊出「不要再見了」，分開後還疑似將原po封鎖不再連絡，種種行為讓原po無奈直呼，「為什麼無套可以這麼重要，比喜歡一個人還要重要嗎，為什麼就是會有人不懂得保護女生，戴套子對雙方都很好，為什麼就是會有這種這麼自私的人」。

該篇po文曝光後，有許多網友湧入留言，「說什麼儀式都是假的，只是想爽而已」「你只是砲友 不是他想認真交往的對象」「他就是垃圾，換下一位吧 ！」「他根本不喜歡你，說是找女友其實只是找砲友，早點清醒也好」「幸好你的想法很堅定！沒有妥協」「他只想做愛，沒有想戀愛！」



更多鏡週刊報導

「薪水面議」她面試後變29K 網嗆檢舉公司：根本是欺騙

楊繡惠曾被來賓說「賤」大暴走 連飆粗話驚呆小S

自民黨總裁選舉「第二輪大逆轉」 首輪領先的高市早苗落敗掀熱議