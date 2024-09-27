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準「山陀兒」最新路徑更近台灣　時間點曝！專家：會是大而強颱風

▲▼準「山陀兒」颱風28日0時位置預測。（圖／翻攝自中央氣象署）

▲準「山陀兒」颱風28日0時位置預測。（圖／翻攝自中央氣象署）

記者董美琪／綜合報導

位於台灣東方的熱帶性低氣壓TD22最快今晚（27日）到明天清晨可能增強為輕颱「山陀兒」，預估最靠近台灣的時間為9月30日到10月2日。氣象專家吳聖宇表示，這個未來的「山陀兒」颱風，預報模式普遍認為其高層輻散條件良好，威力有快速增強的機會，接近台灣時至少為中颱，而且預報的風場範圍很大，應該會是一個大而強的颱風。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專發文，下午氣象署對TD-22的預報路徑，預估明天會增強為今年第18號颱風「山陀兒」，「明後兩天（28-29日）離台灣還有一段距離，外圍環流給北部、東北部、東部帶來短暫陣雨，各地沿海風力逐漸增大。下周一（30日）到周三（10月2日）最接近台灣，目前的模式預報資料顯示路徑有可能比氣象署預報的再偏西，也就是更靠近台灣東岸些，調整的幅度仍待持續觀察。

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吳聖宇指出，預估周日（29日）傍晚到晚間會發布海警，下周一（30日）陸續發布各地區的陸警，最快要下周三（2日）晚間，警報才會陸續解除。他表示，「山陀兒」未來威力有快速增強的機會，接近台灣時至少為中颱，而且預報的風場範圍很大，應該會是一個大而強的颱風，值得注意。北部、東半部以及中部山區要留意明顯的雨勢，各地也將普遍會有強陣風機會。

根據氣象署最新資料，熱帶性低氣壓TD22下午2時的中心位置在北緯20.5度，東經126.4度，以每小時14公里速度，向南南西進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

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