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挑詐騙被害人下手！前警員誆找駭客幫討錢再騙46萬　判囚4年

▲▼前警員林佳豪涉利用受理遭詐團騙錢的被害人報案機會，再詐騙被害人付訂金找駭客把錢討回來。（圖／記者黃哲民攝）

▲前警員林佳豪利用受理遭詐團騙錢的被害人報案機會，再詐騙被害人付訂金，誆稱可找駭客把錢討回來。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

前警員林佳豪2022年任職北市萬華警分局康定路派出所時，涉向3位遭詐團騙錢的受害人謊稱認識駭客、有管道幫討回失款，藉此再騙得46萬元，事發後，林被記2大過免職並送辦，林出庭認錯表示正分期還錢給被害人，台北地院審結，今（26日）依利用職務機會詐取財物等5罪合併判刑4年、褫奪公權1年，可上訴。

現年26歲的林男2018年起擔任警職，原服務於保一總隊，曾專案支援桃園市龜山警分局，後調任北市萬華警分局康定路派出所，2022年9月間，他受理民眾報案遭詐團騙錢，卻因自身背負銀行、民間借貸公司共200多萬元債務而被強制扣薪，涉動歪念對遭詐民眾落井下石。

林男跟報案民眾互加LINE好友，私訊謊稱自己認識駭客、有管道幫被害人從詐團把錢挖回來，但須預付訂金，3位詐團受害人信以為真，和林男約在郵局等處碰面付款，林男藉此騙得20萬元、20萬元與6萬元，就不再理會受害人。

去年（2023年）4月間，林男涉冒用同事的公務帳號、登入165反詐騙系統私查1位遭詐被害人個資，再以相同謊言企圖騙錢，被害人覺得不對勁，向警局督察室反映，全案因而被揭發。林男被記2大過免職並送辦，聲稱所背負債務是幫家人扛的，不堪壓力才鋌而走險。

檢方起訴林佳豪涉犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪既遂3罪，未遂1罪，另偽造文書與違反《個人資料保護法》共1罪。

法院開庭時，辯護律師替林男主張偵查中已自白犯罪、符合法定減刑條件，被法官反問「難道不知道須一併繳回犯罪所得，才符合減刑規定」，林男自稱經濟拮据、當時沒錢繳回犯罪所得，現持續分期付款償還被害人，願盡快還清。

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