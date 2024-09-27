台灣洗腎年花400多億健保費　55歲以下末期腎友可登記移植

▲洗腎示意圖。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

台灣洗腎盛行率高居世界第一位，但對第五期腎臟病（末期腎臟病）患者而言，腎功能受損已不可逆，每週2至3次到院挨針及血液透析會明顯影響生活安排；腎臟科醫師指出，除可選擇腹膜透析、減少往返醫院的次數，也會與腎友討論腎臟移植的議題、鼓勵55歲以下患者登記等候換腎，以期脫離洗腎、提升生活品質。

依據2022台灣腎病年報內容指出，洗腎盛行人數近9萬人，每年健保在洗腎的花費高達4百多億元；衛福部南投醫院腎臟科主任莊宗芳說明，末期腎臟病患者的腎絲球過濾率已小於15 ml/min、遠低於正常值約100-120 ml/min，即使每週進行3次血液透析也只能取代約10至15ml/min，無法藉此清除毒素，還會阻礙病患的正常生活以及復歸社會，需準備進入腎臟替代療法。

▲南投醫院腎臟科主任莊宗芳。（圖／衛福部南投醫院提供）

莊宗芳指出，醫療團隊通常會鼓勵當55歲以下的透析患者去登記等候腎臟移植的機會，南投醫院近年有2件成功案例：其中一位40歲林姓男子平時經營餐廳、工作相當忙碌，也患有糖尿病、高血壓及高血脂等慢性疾病，得知需洗腎時因擔憂健康狀況及恐懼治療過程，以及是否影響工作，身心壓力很大，所幸在胞姊協助下進行活體移植，現在仍可經營餐廳，且不必頻繁的往返醫院。

不過莊宗芳透露，台灣每年成功配對腎臟的案例數量稀少、等待時間漫長，且移植後也非一勞永逸：患者仍需長期服用免疫抑制藥物降低排斥反應，並且規則返診追蹤身體狀況、監控心血管健康，因此提醒民眾應養成良好生活習慣、規律運動，避免感染，並選擇適合自己的替代療法，才能維持身心狀態及生活品質。