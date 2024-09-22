蕭美琴出席「馬術治療兒童關懷課程開訓」　大讚有助慢飛天使一生

▲副總統蕭美琴出席「2024馬術治療兒童關懷課程開訓典禮」。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴22日前往高雄橋頭馬術中心出席「2024馬術治療兒童關懷課程開訓典禮」時表示，這是很有意義的活動，對慢飛天使的一生有非常大幫助，因此需要許多人的幫忙與關心，讓此活動繼續延續下去。

蕭美琴指出，為了延續前高雄縣長余登發對這塊土地的關心，余政憲董事長在余老縣長的故居，成立「八卦寮文教基金會」，從早年關心台灣民主運動、辦學校、到現在各領域的社會關懷，到現在已辦理21屆的兒童馬術課程，對地方深具貢獻，讓她非常欽佩。

蕭美琴說，馬術是一項需要高度專業的運動，團隊中包含訓練有素的馬匹、陪騎者、領馬員、治療師及馬場所有工作人員等，需要投入相當大的資源與心力才能夠長期運作。「八卦寮文教基金會」舉辦這項活動20多年來，也確實發揮效果，希望未來大家共同努力，讓更多小朋友也能感受到馬術治療的療育成果。

蕭美琴表示，其實不只有馬，很多動物也有治療效果，現在許多醫療院所也引進動物的陪伴及療育。她要感謝「八卦寮文教基金會」早年率先推動馬術治療課程，提供環境以及經驗，幫助許多的慢飛天使。

蕭美琴指出，兒童一直是政府非常關心的族群，高雄市長陳其邁在地方上運用多元方式，對不同需求的兒童提供更完整、更全面性、更好的照顧；在中央的政策上，對於兒童早療也希望能提供更多資源，除了慢飛天使，對於其他遲緩兒童在就學、家庭上的支持與特殊照顧，都需要更多資源挹注。

最後，蕭美琴感謝所有辛苦的家長，以及所有參與馬術治療的專業團隊長期投入關懷、時間，讓這項有意義的活動能繼續辦理下去，讓高雄更多小朋友受到更好的照顧，也讓台灣社會有滿滿的愛心。