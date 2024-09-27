快訊／小楊哥才遭官方重罰3億　抖音也出手：三隻羊旗下帳號全停播

▲中國帶貨網紅「小楊哥」涉嫌假宣傳假香港月餅，抖音處罰帳號停播。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

中國帶貨網紅「小楊哥」捲入假香港月餅等消費風波，安徽省合肥市官方26日晚間才宣布，將沒收其違法所得、罰款共計6894萬多元人民幣（約2.96億元新台幣）。對此，中國抖音26日也發布公告，表示自9月21日已針對小楊哥公司「三隻羊」旗下帳號進行停播處理，敦促對方妥善解決消費者賠償事宜。

小楊哥中秋節前在直播間推銷「香港美誠月餅」，他多次強調該月餅是來自香港的高端品牌，然而消費者購買後卻發現，月餅根本是在中國廣州、佛山等地製作，在香港沒有任何一家門市，甚至根本買不到同款的月餅，質疑小楊哥賣「假香港貨」。

消息曝光後，大量消費者要求退貨，但不管是美誠月餅，還是小楊哥的「三隻羊」公司都不開放消費者退貨，令消費者們陷入「退也退不了貨，送又沒臉送人」的窘境，不少人因此向大陸的市場監管部門報案，控小楊哥、「三隻羊」涉嫌虛假宣傳。

▲「小楊哥」涉嫌販售假香港月餅，被中國相關單位調查，旗下帳號也被全面停播。（圖／翻攝自微博）

合肥市官方組成的調查組指出，三隻羊公司受廣州市美誠食品有限公司委託，直播推銷「香港美誠月餅」時稱「香港美誠是一家專門做高端月餅的大品牌，已經做了將近20多年」，強調「美誠的、香港的、高端的月餅」等賣點，構成虛假、引人誤解的商業宣傳行為。

調查組26日晚間表示，依據《行政處罰法》《反不正當競爭法》等相關規定，決定對三隻羊公司沒收違法所得、罰款共計6894萬多元人民幣，針對三隻羊公司直播帶貨中存在的相關問題，責令暫停經營限期整改，承擔相關法律責任，對在工作過程中失察失職的單位和相關人員，紀檢監察部門將立案調查，依法依規嚴肅處理。

中國抖音26日也發布公告，根據相關法律法規及《抖音電商創作者管理總則》，平台已針對「三隻羊」進行了處罰，自9月21日起已針對「三隻羊」旗下帳號進行停播處理，後續將進一步敦促其積極整改，妥善解決相關消費者的售後賠償事宜。