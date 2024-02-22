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社會 社會焦點 保障人權

高雄便當名店「賣豆乳豬獨家配方」　買家耍賴不付錢...還開店尬場

▲▼便當名店 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲便店名店「灶蹄豵堂」被控使用騙到名店「灶堂豝飯」的配方，卻耍賴不付錢。（圖／翻攝自「灶蹄豵堂」臉書粉專）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名張姓男子自行開發出獨門的豆乳豬後，開設了便當店「灶堂豝飯」後生意興隆，成為排隊名店，後來張男想把整家店和豆乳豬配方轉讓，楊姓女子表達高度興趣，雙方約定轉讓費100萬元，後來楊女拿到配方後，不僅耍賴不支付錢，竟還在張男原來的店附近，開了一家相似的店來拼場，讓張男氣得提告，法院審理後，判楊女應賠償51萬餘元。

判決指出，張男自行研發全台獨有豆乳豬配方後，並在高雄市三民區開設了「灶堂豝飯美味便當」店，每日生意旺盛成為排隊名店，前年張男想把店轉讓頂讓出去，楊女表達高度興趣，同意以100萬元接下店鋪的裝潢、招牌、機器、設備、營運方式及技術配方。

為了將豆乳豬配方與技術交付，張男和楊女成立了一個LINE群組，張男也把配方的獨門配方内容物，包含原料、數量、單位與重量的PDF檔全部上傳，還讓楊女及其團隊進駐便當店，學習如何製作豆乳豬和便當的流程。

不料，楊女把配方和技術拿到手後，不但拒絕支付100萬元的讓渡金，突然在前年年6 月10日在群組内，通知張男要終止契約，而且在一個月後，楊女就在張男的便當店附近開了「灶蹄豵堂」便當店，不但名稱相近，販售的商品也是和張男原本的店十分相近，只是把「豆乳豬飯」改成「腐乳豬飯」。

張男得知後十分氣憤，認為楊女不但不付錢，還故意打對台，因此提告求償要求楊女賠償52萬餘元。

法院審理時，楊女辯稱張男根本沒有給秘方，而她雖然有拿到PDF檔，但她從未打開過檔案，也沒從接受過張男指導，強調即使自己開了一間新的便當店，賣的東西和張男店裡也差不多，但不代表兩者配方、技術相同，拒絕賠錢。

法官檢視PDF檔案裡的資料，內容記載每份各自記載「蜜汁雞腿」、「雞排」、「排骨」、「雞腿粉」、「豆乳豬」、「照燒醬」的材料名稱與重量，因此認定檔案內容就是配方，而根據雙方簽約內容，楊女拿到配方就算沒有學會，也應該付50萬元的前金，所以張男求償有理，加上張男指導的工資、店租等費用，判楊女應賠償51萬餘元，全案可上訴。

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