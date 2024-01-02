獨家／張誌家最後揮棒身影曝光　「背號77」赴廣東中山慢投壘球賽

記者任以芳／北京-深圳報導

台灣前職棒好手張誌家昨1日在深圳猝逝，享年43歲。《東森新媒體ETtoday》記者獨家取得張誌家生前最後揮棒影像，他於去年12月底參加廣東中山2022-2023「熊貓盃」-中國慢投壘球企業聯賽，代表深圳信隆健康出賽。現場參賽民眾拍下他最後揮棒畫面。張誌家一度揮棒過猛過出界，還特地看回頭一下，成為最後鏡頭。

前職棒投手張誌家驚傳在深圳猝逝，據了解，張誌家自己先出發，參加去年12月30日舉行的2022-2023「熊貓盃」-中國慢投壘球企業聯賽決賽，之後跟家人大陸深圳跨年。

▲ 張誌家揮棒後特地回頭看。（圖／受訪者獨家提供）

《東森新媒體ETtoday》記者也獨家取得張誌家參加比賽最後身影，代表深圳信輝健康出賽，背號是77，相較過去身形胖了一些，精神狀態非常好，幫球隊贏得不少加分機會。

影片顯示，張誌家上場時，賣力揮棒，球速太猛，一度越界。他揮棒後原本要衝刺，發現有點不對勁，特地停下回頭看了一下，之後確定球出界，又走回去，沒想到此情景成為追憶。

提供影片的受訪者當時是其他球隊成員，他告訴《東森新媒體ETtoday》記者，張誌家出場時相當認真，球打的很不錯，實力依然存在，賽後與他拍照合影留念。

▲ 張誌家參加廣東中山慢壘球賽 。（圖／受訪者獨家提供）

不願具名的張誌家好友私下向記者透露，張誌家發生簽賭事件後，近年生活過的十分低調，前陣子透過朋友介紹，決定來大陸發展，這趟來大陸參加比賽也沒有通知任何人。



張誌家在2023年11月曾在臉書發文，「未知的未來，但不出去闖闖，怎麼知道自己的能力到哪裡」，還以自己的背號寫下「99加油」，最後成為球迷永遠遺憾的追憶。

