　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

為25元奶茶包纏訟3年　法官喊「實現正義要成本」點名檢方自找過勞

▲▼台灣高等法院刑事庭大廈外觀。臺灣高等法院刑事庭大廈外觀。臺灣高等法院外觀。台灣高等法院外觀。台高院外觀。高院外觀。高本院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲為25元奶茶包纏訟3年，法院喊實現正義有成本，點名檢方「自找過勞」。（圖／記者黃哲民攝）

記者趙蔡州／綜合報導

一名楊姓女子2020年在桃園市某超商消費時，被店員指控偷竊2包25元奶茶包，桃園地院一審判處她無罪，檢方不服提出上訴。高院認為，檢方未提出新證據，猶如例行公事般上訴「核有不當」，更點名檢方追求公平正義，須考慮背後所付出的資源，工作負擔其實是司法人員自己製造出來的，駁回上訴。

根據判決書指出，楊女2020年11月12日到桃園市某超商消費時，先是拿了飲水機旁2包25元奶茶包，隨後在店內四處走動，後來又拿了1支冰棒並到櫃台結帳，然而當她結帳後準備離開時，店員突然制止她並聲稱「有看到你拿奶茶包」但未結帳。

楊女第一時間否認有拿走奶茶包，還主動讓店員檢視隨身包包。店員檢查楊女的包包後，確實沒有找到奶茶包，只好讓對方離開，但事後她跟店長調閱監視器發現，楊女確實有拿走一個奶茶包，清點時也確定架上奶茶包少一包，店長因此決定報警提告，檢方依竊盜罪嫌起訴楊女。

楊女出庭時堅決否認犯罪，表示她有在從事團購，當時是拿奶茶包拿到休息區拍照，紀錄包裝數量等以進行比價，忘記後來將奶茶包放在何處，但絕對沒有將奶茶包帶走，更何況那個奶茶包是茶粉，她沒有杯子、沒有熱水，根本不可能在店內喝掉，更質疑超商店長「她自己說盤點少了1包，卻告我竊取2包？」

▲▼鮮奶茶,奶茶,下午茶,拿鐵。（圖／翻攝自pixabay）

▲楊女表示，奶茶包是茶粉，她沒有杯子、沒有熱水，根本不可能在店內喝掉。（圖／翻攝自pixabay）

桃園地院一審認為，根據雙方證詞、監視器影片等證據，不能證明楊女有偷竊，判處楊女無罪，檢方不服提出上訴。高等法院法官表示，由於楊女未遵期到庭，本案偵查、審判歷時超過3年半，楊女不僅被多次傳喚、拘提，還被通緝3次及羈押，導致國家至少要補償1萬8000元，證人亦為了警詢奔波8次。

高等法院法官指出，撇開法院所付出的人力、資源不論，案件調查期間，警方多次的拘提、查緝與解送楊女及製作警詢筆錄，檢察官的提起公訴、一審論告、提起上訴、二審論告，一審公設辯護人多次到庭辯護等等，都是司法資源的浪費。

法官直言，實現正義是需要成本的，為了檢察官所謂的「竊取50元之奶茶包」的正義，有必要進行本案的追訴嗎，接著更引述某經濟學者所言「對公平正義的追求，也必須考慮背後所付出的資源；而且，司法女神的長臂，顯然也只環抱有限的空間」。

法官指出，根據歷年司法統計，均顯示各地檢署就無罪部分提起上訴時，二審法院撤銷改判有罪的案件始終不超過百分之二十，在這種情況下，本案檢察官未再積極舉出新證據，證明楊女確實有竊盜犯行，猶如例行公事般地提起本件上訴，核有不當。

法官說，台灣司法一再宣稱有「過勞司法」、「司法負擔過重」的情況，回顧本案的偵審過程，顯示了許多的案件量負荷、工作負擔其實是司法人員自己製造出來的。法官在審核全部卷證資料後，認為確實沒有證據證明楊女犯罪，認定一審判決並無不是當，駁回檢方上訴，不得再上訴。

ET快訊
小楊哥玩完了！「三隻羊」遭停業、重罰3億元
快訊／今彩539今晚開出8注頭獎　每人分得300萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

為25元奶茶包纏訟3年　法官喊「實現正義要成本」點名檢方自找過勞

快訊／高雄鐵皮工廠火警　噴出巨大火光、濃煙沖天

東海女大生爆遭「司機補油門」二次輾壓奪命　檢方調查中

餓死女嬰！單親媽12字自介「別怕22K」超諷刺　10天花光1.5萬補助

伊甸早療中心爆虐童！嘉義6歲女被教保員打到瘀青　家長怒提告

陸4海警船兩度闖金門水域！今年已42次　海巡署艦1對1監控驅離

台南奇美陸橋1女突從小黃跳車！疑衝向轎車躺地...造成大塞車

快訊／彰化慶欣欣鋼鐵廠大火！恐怖烈焰狂竄　消防緊急灌救

第三方支付洗錢435億！「防詐神隊友」海撈3億28嫌被起訴

快訊／蘭嶼24歲女遊客內出血！黑鷹直升機跨海馳援送醫

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

家屬爆內幕！東海女大生最初只斷臂還能求救　巨業司機竟補油門

燕子預計周日成颱 下周二風雨最大｜20240926 ET午間新聞

棒棒堂合體「大家狂置入副業」XD　威廉喬到白髮..敖犬：不是為了錢！

轎車國道拋錨！駕駛下車擺警示遭撞飛　脖掛輪圈一地血慘死

4月大女嬰被獨留在家餓死 狠母認屍 ｜20240926 ET午間新聞

陳致遠遭炎上刪文「目的達到了」　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」

為25元奶茶包纏訟3年　法官喊「實現正義要成本」點名檢方自找過勞

快訊／高雄鐵皮工廠火警　噴出巨大火光、濃煙沖天

東海女大生爆遭「司機補油門」二次輾壓奪命　檢方調查中

餓死女嬰！單親媽12字自介「別怕22K」超諷刺　10天花光1.5萬補助

伊甸早療中心爆虐童！嘉義6歲女被教保員打到瘀青　家長怒提告

陸4海警船兩度闖金門水域！今年已42次　海巡署艦1對1監控驅離

台南奇美陸橋1女突從小黃跳車！疑衝向轎車躺地...造成大塞車

快訊／彰化慶欣欣鋼鐵廠大火！恐怖烈焰狂竄　消防緊急灌救

第三方支付洗錢435億！「防詐神隊友」海撈3億28嫌被起訴

快訊／蘭嶼24歲女遊客內出血！黑鷹直升機跨海馳援送醫

快訊／小楊哥才遭官方重罰3億　抖音也出手：三隻羊旗下帳號全停播

大溪度假酒店變身萬聖城！骷髏、暗黑墳場住客必拍　還能抽住宿券

萬海看好南美市場需求強勁　參展秘魯出口博覽會

丹妃各種比愛心連擊＞＜❤️　荷律跟著做變可愛表情包

社會熱門新聞

家屬爆女大生最初只斷臂還能求救　司機竟補油門

快訊／轎車國道拋錨！駕駛下車擺警示當場遭撞死

獨／「台灣賭神」借3億港幣輸光賴帳　法院判全賠

「妳丈夫入獄，我當妳老公」　人妻遭朋友猥褻崩潰

即／高議員黃紹庭涉貪落跑　父母等17人被帶走

單親媽餓死女嬰　12字自介「別怕22K」超諷刺

高雄狠母正面照曝！　曾喊：放下負擔才能奔向新生命

45歲男沒跟家族旅遊　母返家驚見他躺床死亡

雲林國道追撞3死1傷！追車畫面曝光

時速190狂追70公里！國道3死爆200萬債務糾紛　倖存男遭收押

即／13年前曾撞死女騎士　巨業駕駛認了

國道3死！運將曾致電求救　同事曝：話沒講完就撞了

東海女大生爆遭「司機補油門」二次輾壓奪命　檢方調查中

狂偷蝦皮18間智取店撈127萬！警破5人竊盜集團

更多熱門

相關新聞

女摔下辦公椅當場死亡　死因調查中

女摔下辦公椅當場死亡　死因調查中

印度一名女銀行員在辦公室工作時，突然摔下辦公椅死亡，暴斃原因引發外界關注，同事懷疑她可能最近工作壓力過大，導致過勞。警方目前已將遺體送去驗屍調查死因。

獨／貨櫃包商被控血汗公司　司機過勞吐血竟沒假

獨／貨櫃包商被控血汗公司　司機過勞吐血竟沒假

小英耀眼政績下相形失色的司改成績

小英耀眼政績下相形失色的司改成績

華爾街銀行家「1周工作100小時」猝死

華爾街銀行家「1周工作100小時」猝死

撐不住了！2類案淹沒偵查庭　檢察官怒吼：基層命比死刑犯還賤？

撐不住了！2類案淹沒偵查庭　檢察官怒吼：基層命比死刑犯還賤？

關鍵字：

奶茶包過勞

讀者迴響

熱門新聞

方文琳罹患食道癌！

家屬爆女大生最初只斷臂還能求救　司機竟補油門

快訊／轎車國道拋錨！駕駛下車擺警示當場遭撞死

陳沂力挺乃哥很溫暖乃哥又火了不道歉

眾量級家寧被爆「可能有人追求」Andy回應了

麻古茶坊2大飲品限時3天買1送1

獨／「台灣賭神」借3億港幣輸光賴帳　法院判全賠

楊繡惠偷哭20分不敢讓爸媽知道

回到家就狂摸胸！男友「還要摸著睡」她納悶

回收水桶裝酸辣湯　八方雲集：該分店終止加盟

「3生肖」秋冬要發財了！第1名偏財運爆棚

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

準燕子颱風估下周一到三最接近　美國模式預測「登陸台灣」

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

更多

最夯影音

更多

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

家屬爆內幕！東海女大生最初只斷臂還能求救　巨業司機竟補油門

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面