為25元奶茶包纏訟3年　法官喊「實現正義要成本」點名檢方自找過勞

▲為25元奶茶包纏訟3年，法院喊實現正義有成本，點名檢方「自找過勞」。（圖／記者黃哲民攝）

記者趙蔡州／綜合報導

一名楊姓女子2020年在桃園市某超商消費時，被店員指控偷竊2包25元奶茶包，桃園地院一審判處她無罪，檢方不服提出上訴。高院認為，檢方未提出新證據，猶如例行公事般上訴「核有不當」，更點名檢方追求公平正義，須考慮背後所付出的資源，工作負擔其實是司法人員自己製造出來的，駁回上訴。

根據判決書指出，楊女2020年11月12日到桃園市某超商消費時，先是拿了飲水機旁2包25元奶茶包，隨後在店內四處走動，後來又拿了1支冰棒並到櫃台結帳，然而當她結帳後準備離開時，店員突然制止她並聲稱「有看到你拿奶茶包」但未結帳。

楊女第一時間否認有拿走奶茶包，還主動讓店員檢視隨身包包。店員檢查楊女的包包後，確實沒有找到奶茶包，只好讓對方離開，但事後她跟店長調閱監視器發現，楊女確實有拿走一個奶茶包，清點時也確定架上奶茶包少一包，店長因此決定報警提告，檢方依竊盜罪嫌起訴楊女。

楊女出庭時堅決否認犯罪，表示她有在從事團購，當時是拿奶茶包拿到休息區拍照，紀錄包裝數量等以進行比價，忘記後來將奶茶包放在何處，但絕對沒有將奶茶包帶走，更何況那個奶茶包是茶粉，她沒有杯子、沒有熱水，根本不可能在店內喝掉，更質疑超商店長「她自己說盤點少了1包，卻告我竊取2包？」

▲楊女表示，奶茶包是茶粉，她沒有杯子、沒有熱水，根本不可能在店內喝掉。（圖／翻攝自pixabay）

桃園地院一審認為，根據雙方證詞、監視器影片等證據，不能證明楊女有偷竊，判處楊女無罪，檢方不服提出上訴。高等法院法官表示，由於楊女未遵期到庭，本案偵查、審判歷時超過3年半，楊女不僅被多次傳喚、拘提，還被通緝3次及羈押，導致國家至少要補償1萬8000元，證人亦為了警詢奔波8次。

高等法院法官指出，撇開法院所付出的人力、資源不論，案件調查期間，警方多次的拘提、查緝與解送楊女及製作警詢筆錄，檢察官的提起公訴、一審論告、提起上訴、二審論告，一審公設辯護人多次到庭辯護等等，都是司法資源的浪費。

法官直言，實現正義是需要成本的，為了檢察官所謂的「竊取50元之奶茶包」的正義，有必要進行本案的追訴嗎，接著更引述某經濟學者所言「對公平正義的追求，也必須考慮背後所付出的資源；而且，司法女神的長臂，顯然也只環抱有限的空間」。

法官指出，根據歷年司法統計，均顯示各地檢署就無罪部分提起上訴時，二審法院撤銷改判有罪的案件始終不超過百分之二十，在這種情況下，本案檢察官未再積極舉出新證據，證明楊女確實有竊盜犯行，猶如例行公事般地提起本件上訴，核有不當。

法官說，台灣司法一再宣稱有「過勞司法」、「司法負擔過重」的情況，回顧本案的偵審過程，顯示了許多的案件量負荷、工作負擔其實是司法人員自己製造出來的。法官在審核全部卷證資料後，認為確實沒有證據證明楊女犯罪，認定一審判決並無不是當，駁回檢方上訴，不得再上訴。