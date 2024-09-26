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隱形胸罩不叫「Nubra」　業者揭真相：早註冊商標20多年

誤會好多年…隱形胸罩不叫「Nubra」　業者揭真相：早註冊商標20多年

▲ 隱形胸罩的英文其實不是「NuBra」。（圖／翻攝自NuBra®絕世好波Threads）

圖文／CTWANT

許多女生穿著婚紗或小禮服，會再穿戴隱形胸罩，不少台灣人都稱為「NuBra」，但其實隱形胸罩的英文並非「NuBra」，若打著該名稱販售或宣傳，恐怕會違反商標權，在網路掀起一陣討論。

有網友在《Threads》透露，看到有賣家在賣「NuBra隱形胸罩」，結果被內衣公司警告「NuBra」已經註冊成商標，要求不得使用該名稱販售，為此感到十分傻眼，引來其他人驚呼：「現在才知道！一直以為那東西就叫Nubra」，而事實上隱形胸罩的英文是「NudeBra」。

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對此，NuBra業者喊冤，提到最近聽說「NuBra」商標被說是商標蟑螂，但不管是大小寫，都是他們的商標，早早早早早就註冊了，而且都是公開資訊，重點NuBra這商品還是他們發明的。

誤會好多年…隱形胸罩不叫「Nubra」　業者揭真相：早註冊商標20多年

▲ NuBra商標早就註冊。（圖／翻攝自NuBra®絕世好波Threads）

NuBra業者指出，品牌已經走過20幾個年頭，過去因為團隊資源有限，無法及時處理未經授權使用商標的情況，現在隨著團隊逐漸擴充，終於有時間集中精力保護品牌，並對過去的違規行為進行了檢舉。

NuBra業者透露，有越來越多品牌與大型電商找上門合作，為了保護品牌和大家的信任，希望外界可以理解，並感謝大家的支持，「在此我們很願意與任何人合作，確保品牌商標的正確使用」。

消息一出，引來網友留言，「本來以為看見了笑話，殊不知自己原來才是那個笑話，我先道歉，感謝科普」、「現在才知道原來nubra是品牌名，不是商品名」、「看這篇才發現我誤解了隱形胸罩英文」。

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