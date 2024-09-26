叫賣成絕響！宜蘭著名「肉粽阿公」游炳次辭世　店面暫停營業

▲「肉粽阿公」的游炳次辭世，令網友相當不捨。（圖／擷取自《林香游家肉粽店》臉書，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

在宜蘭縣員山鄉，被稱為「肉粽阿公」的游炳次曾經是許多美食節目的焦點，他的肉粽也是許多在地人童年的回憶。然而，這位深受大家喜愛的阿公，在25日安詳辭世。家屬在臉書上公告了這個消息，引起大量的網友留言哀悼，他們一起回憶起童年的溫暖，也對阿公熟悉的「燒肉粽」叫賣聲成為絕響感到不捨。

對於「肉粽阿公」游炳次辭世，網不捨的說：「宜蘭人的童年肉粽」、「祝福阿公在天上能與阿嬤相遇」、「謝謝肉粽阿公帶給我們童年的回憶」、「阿公的肉粽是他們小時候的驚喜宵夜，讀書到一半，聽到叫賣聲，就會衝下樓去拿肉粽」。

林香游家肉粽店在臉書表示：謝謝喜愛肉粽店的親朋好友，這幾十年來對肉粽阿公的支持，肉粽阿公去找肉粽阿嬤會合了，在今日9月25日的凌晨3點56分安詳辭世，目前治喪中，肉粽店會在10月25日恢復營業 ，造成不便還請見諒。



游炳次是騎機車賣肉粽，機車後方載著一個裝滿熱騰騰肉粽的鐵箱，在巷弄間叫賣。他的「好呷的燒肉粽」吆喝聲，一直是宜蘭街頭的特色聲音。每當人們聽到他的檔車聲和叫賣聲靠近，都會趕快跑出來，每當鐵箱被打開，一股濃郁的肉粽香氣瞬間撲鼻而來。

但隨著年紀增長，阿公的叫賣路線逐漸縮小，近年來他的第二代已經接手，開設店面繼續傳承阿公的美食手藝。