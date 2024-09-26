快訊／大雷雨狂炸新北基隆　警戒區曝

中央氣象署表示，金馬澎有短暫陣雨，各地上午雨勢稍緩，但午後南投、宜蘭地區及西半部山區有局部大雨發生，其中最大時雨量是台中市新社的60毫米；晚起鋒面通過，中部以北、東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨。氣象署晚間9時許針對桃竹苗中5縣市發布「大雷雨即時訊息」持續時間至10時30分，將出現劇烈降雨、雷擊，提醒低窪地區慎防淹水，以及低能見度。