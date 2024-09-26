快訊／大雷雨狂炸新北基隆　警戒區曝

▲部分地區出現大雷雨。（圖／記者李毓康攝）
記者蔡亞樺／台北報導
白天雨勢明顯，中央氣象署今（26日）上午9時44分針對基隆市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續1小時以上，請慎防劇烈降雨及雷擊。
氣象署指出，基隆市、新北市大雷雨持續至上午10時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。
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大雷雨即時訊息
影響時間：26日上午
＊警戒區域
基隆市：七堵區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區
新北市：瑞芳區
▲部分地區出現大雷雨。（圖／記者李毓康攝）
記者蔡亞樺／台北報導
白天雨勢明顯，中央氣象署今（26日）上午9時44分針對基隆市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續1小時以上，請慎防劇烈降雨及雷擊。
氣象署指出，基隆市、新北市大雷雨持續至上午10時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。
大雷雨即時訊息
影響時間：26日上午
＊警戒區域
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新北市：瑞芳區
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