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Google首頁變「爆米花小遊戲」！扮演超萌玉米粒　比誰「沒爆開」

Google Doodle推出爆米花互動遊戲「Celebrating Popcorn」。（圖／翻攝自Google首頁）

▲Google Doodle推出爆米花互動遊戲「Celebrating Popcorn」。（圖／翻攝自Google首頁）

圖文／CTWANT

Google首頁又變了！為了紀念爆米花問世，這次谷歌塗鴉（Google Doodle）便推出了爆米花互動遊戲「Celebrating Popcorn」，讓玩家可以扮演「玉米粒」，努力在遊戲中生存，避免被「爆開」，並能以單人或組隊模式進行遊玩，活動將持續到台灣時間27日上午11時59分。

據官網指出，爆米花的起源可以追溯到16世紀初，由於玉米是在中美洲文明中廣泛傳播的作物，許多文化都會製作爆米花，並用它來裝飾他們的禮儀服裝。這種零食也在1800年代成為美國的主食，最初是作為早餐搭配牛奶食用，而第1台爆米花機則是於1890年代發明。

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此外，不同的國家和地區對這種小吃也有自己獨特的風味，如巴西的Pipoca、日本的紫菜爆米花（nori-topped popcorn）、中東的香料「Za'atar」爆米花、加拿大的楓糖爆米花。有趣的是，2020年9月26日，泰國造出了有史以來最大台的爆米花機，以7.89公尺創下金氏世界紀錄。

這次的「Celebrating Popcorn」遊戲，會讓玩家扮演「玉米粒」，並有3種可以選擇，各自會擁有不同技能；玩家可挑戰單人模式或組隊模式，與其他59名玩家一較高下。

玩家可選擇角色、模式。（圖／翻攝自Google首頁）

▲玩家可選擇角色、模式。（圖／翻攝自Google首頁）

玩家將扮演「玉米粒」，努力躲避攻擊活到最後。（圖／翻攝自Google首頁）

▲玩家將扮演「玉米粒」，努力躲避攻擊活到最後。（圖／翻攝自Google首頁）

玩法也十分簡單，利用鍵盤上下左右鍵移動，空白鍵發動技能，目標是躲避鍋內的「奶油」、「鹽巴」等敵人發射彈丸，玩家共有2次機會接招，第1次被打中會受傷，第2次即淘汰，撐到最後就能獲勝。

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