台中2男不爽檢舉達人　「1人1桶雞糞」猛潑女騎士

記者黃翊婷／綜合報導

廖姓男子因懷疑女子A是檢舉達人，竟在去年9月間與胡姓男子聯手，趁著A女騎車返家時，分別手持裝有雞糞的水桶潑灑，因而挨告。台中地院法官日前審理此案，並依致令他人物品不堪用罪，判處廖男、胡男各拘役40日，得易科罰金4萬元。

▲廖男懷疑A女的檢舉達人，竟與胡男一人手持一桶雞糞朝A女潑灑。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，廖男因為不滿A女疑似有在檢舉交通違規，去年9月初找來胡男一起，由不知情的友人開車，前往A女的住處附近埋伏，等到A女騎車返家時，兩人分別手持裝有雞糞的水桶上前潑灑，導致A女從頭到腳都被雞糞弄髒，衣褲臭到難以清除乾淨。

A女事後委請律師前往警局報案並提告；廖男、胡男經合法通知均未到庭。台中地院法官表示，廖男過去因傷害案件被判刑確定，2022年1月才執行完畢，胡男則因毒品案件被判刑，2019年2月執行完畢，沒想到兩人在執行完畢5年之內再度觸法，符合累犯規定的要件，但因前案相關案件罪質與本案相異，參酌司法院釋字第775號解釋意旨，認定無須加重刑罰。

法官指出，廖男、胡男未能克制控管自己的情緒，使用強暴手段對A女的名譽權造成侵害，考量到他們終能坦認犯罪，但至今仍然沒有與A女達成調解或和解，最終依致令他人物品不堪用罪，各判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。