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社會 社會焦點 保障人權

控妻出軌車震小王還「外帶」回家　1情況露餡夫怒討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）因為抗拒發生親密行為，他心生疑惑，進一步詢問才知道妻子與阿強（化名）發生婚外情，兩人在交往期間不僅共同出遊、外出用餐、接吻，甚至曾在家中、車上發生性行為，憤而決定提告求償100萬元。雖然小美矢口否認外遇，但並未獲得台中地院法官採信，日前判她與阿強應連帶賠償30萬元。

▲桃園市田姓已婚人妻於2021年與周姓男子發生婚外情，甚至帶幼子會情郎，讓幼子坐前座，兩人在後座搞車震。（示意圖／取自CFP視覺中國）

▲人夫控訴妻子小美曾和阿強在車上發生性行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他發現妻子的行為舉止與平常不同，而且抗拒發生親密行為，因而心生懷疑，今年3月間他提出質疑，妻子否認外遇並交出手機，沒想到他檢查之後，發現妻子曾下載交友軟體，並在網路上結識阿強，妻子這時才改口坦承外遇。

人夫接著說道，妻子曾與阿強一起外出用餐、出遊，甚至做出牽手、接吻、性行為（車上、家中）等親密舉動，還把人直接帶回住處，讓他受到鄰居議論，精神大受打擊，憤而決定對妻子、阿強提告求償100萬元。

對於丈夫的指控，小美辯稱，她與阿強從來沒有做過接吻、性行為等親密舉動，他們只是一般友人，偶爾相約見面吃飯，互相抒發生活壓力罷了；雖然她在事後曾寫下自白書坦承外遇，但那是受到丈夫脅迫才寫的。

不過，台中地院法官檢視小美與阿強的對話紀錄、相關地點監視器畫面等證據，確認兩人確實曾共同出遊、一起外出用餐，而且一直相處到深夜小美才返家；而阿強也的確曾在深夜造訪小美家，並待到隔日凌晨才離開。

至於小美辯稱遭逼迫寫下自白書的部分，法官表示，從錄影內容看來，她不僅先擬了草稿，書寫時字體清楚、工整，神態自若，沒有任何不安的表現，可見她是在意思自由且心情穩定的情況下書寫自白書，並未受到脅迫。

法官認為，小美與阿強都是成年人，應該具有判斷是非對錯的能力，阿強也知道小美已婚，卻還是相約出遊、用餐，至少發生2次性行為，最終裁定兩人應連帶賠償人夫30萬元較為適當，全案仍可上訴。

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