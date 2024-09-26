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用力大便完突胸悶！陸25歲男就醫才知「肺炸了」

▲▼肚子痛,拉肚子,腹瀉,便祕,上班族（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲男子因為便秘，大便時很用力，沒想到左肺被壓縮近90％，肺臟也出現破口。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

許多人有便祕的困擾，拉不出來時會喜歡用力擠壓。不過，浙江杭州25歲的陳姓男子用力大便後，突然出現胸口悶脹的症狀，且愈來愈嚴重，送醫後才知道左側肺部被壓縮將近90％，且有個大破口，出現氣胸的症狀，只能緊急動手術，所幸手術成功，人也已經康復出院。

綜合陸媒報導，陳男受到便祕的困擾，某次大便時實在排不出，於是決定用力試試看，沒想到上完廁所以後，卻出現胸口悶脹的症狀，且情況愈來愈嚴重，最後被家屬送到醫院治療。

▲▼ 免治馬桶,廁所。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲男子因為便秘，大便時很用力，沒想到左肺被壓縮近90％，肺臟也出現破口。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

經過診斷後，醫師發現陳男患有氣胸的症狀，左側肺部被壓縮了將近90％，且因為肺臟破口較大，無法自行癒合，只能緊急動手術。

所幸手術過程順利，陳男經過治療後，也已經痊癒出院。對此，醫師提醒，除了用力排便以外，抬舉重物時用力過猛，或是憋氣、大笑、用力咳嗽、打噴嚏，以及高強度體育訓練，或是從高壓環境突然進入低壓環境時，都可能出現氣胸的症狀，平時務必小心。

 
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