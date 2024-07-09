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大便沒衛生紙怎辦？苦主一招自救8萬人讚爆：很聰明欸

▲▼衛生紙、廁所。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲一名男子上廁所沒衛生紙，解決方式8萬人讚爆。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

網搜小組／柯振中報導

許多餐廳會提供廁所，讓有需要的顧客使用。不過，近日一名男子到某餐酒館用餐，上完廁所後卻發現沒有衛生紙，事後的完美解決方式，讓8萬網友瞬間看呆，更是直呼「太聰明了吧」。

一名餐酒館老闆在Threads上分享，他們餐廳設有電話，平常都是顧客打來訂位的，因此日前接到一通電話時，並沒有多加思考，直接開口詢問對方，「您好，請問需要訂位嗎？」

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不過，對方並沒有說出日期、訂位人數，而是開口求救「我需要衛生紙」。老闆聽了滿頭問號，不曉得究竟發生什麼事情，於是請對方再說一次。

▲▼廁所,公廁,洗手台,洗手槽。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲一名男子上廁所沒衛生紙，解決方式8萬人讚爆。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

這時電話另一頭再度補充，「我在你們廁所，男廁沒衛生紙了」，老闆才反應過來。而當他拿著衛生紙去救人時，半開玩笑地告知，「哈嚕，我來救你了」，顧客又接著抱怨「X的打給朋友，沒一個人接電話」，話語似乎充滿無奈。

離奇的經歷曝光以後，至今已有將近8萬人按讚，不少網友對此稱讚，「好好笑，還知道打給店家，太聰明了吧」、「朋友接了更慘，跑去廁所笑他，還PO限動」、「所以上大號一定要配手機，是有它的道理在的」、「他應該在廁所很久了，你救了他！」

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