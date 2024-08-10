凱米影響延遲2周！仁愛鄉運動會開幕　原民傳承文化展現體魄

▲仁愛鄉全鄉運動會暨傳統技藝競賽開幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

受凱米颱風影響而延期的「仁愛鄉第68屆全鄉運動會暨傳統技藝競賽」今日熱鬧登場，南投縣長許淑華表示，本屆奧運國手有好幾位是原住民，希望未來也與鄉公所會攜手合作，透過運動會等方式傳承傳統技藝和文化，培育更多優秀的運動員。

本次運動會於仁愛國中舉辦，比賽項目中的籃球、射箭、排球、籃球、桌球已於6、7月份完成，今天進行跳遠、壘球擲遠、徑賽、拔河、摔角及負重接力等賽程，並在選手進場及聖火傳遞等開幕儀式後正式展開，參賽者在場邊親朋好友的加油聲中全力以赴，力求為村爭光。

開幕典禮由鄉長江子信主持，縣長許淑華也到場為參賽選手加油打氣，原民籍立委高金素梅、縣議員林庭秝、縣府原民局代理局長林婷玉也都到場致意；許淑華指出，仁愛鄉運動會原訂7月27日辦理，雖因凱米颱風延期舉辦，仍不減選手們的熱情，也展現鄉民愛好運動的精神及強健的體魄。

另因去年的卡努颱風及今年的凱米颱風都對南投縣多處造成影響，眾人隨後前往仁愛鄉多處會勘需改善道路，以向中央爭取災修經費；高金素梅說，感謝許淑華為仁愛、信義等原住民鄉的用心付出，她承諾會與縣府、鄉公所齊心努力，為族人服務、把關災後重建經費，讓鄉民有更安全的道路通行，許淑華也感謝高金素梅在中央協助爭取災後重建經費。