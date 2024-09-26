　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全社會防衛韌性委員會今登場　強化「民幫軍」、擬推無劇本演練

▲▼國防部長顧立雄視導凱米颱風後續救災狀況。（圖／國防部提供）

▲國防部長顧立雄視導颱風後續救災狀況。（圖／國防部提供）

記者陳家祥／台北報導

「全社會防衛韌性委員會」將在今（26日）登場，內容聚焦「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」以及「資通、運輸及金融網絡安全」等五大主軸。知情官員表示，委員會未來將進行小規模無劇本的演練，讓民間「動起來」、增加參與感，將過去發生災害時的「軍管」概念扭轉為「民幫軍」。

在「民力訓練暨運用」方面，規劃逐步強化各類民防人力執勤量能，針對民力任務隊成立示範隊、擴充裝備並強化訓練；推動各類型義勇消防人員科技化訓練、各機能型義消專業訓練；強化災害防救志工救災協勤量能，協助地方政府改善基層救災裝備。

此外，也將擴大防災士培訓，協調各部會共同推廣防災士培訓工作，強化災害防救韌性；擴大替代役備役召訓量能，培訓完整民防工作知識及能力，結合支援各地方政府災害發生時之應變任務。

「戰略物資盤整暨維生配送」，聚焦維護國人基本民生物資需求與糧食，並規劃建立戰略物資的囤儲模式；「能源及關鍵基礎設施維運」目的在確保關鍵基礎設施防護，並維持電力及其所需能源供應。

此外，「社福醫療及避難設施整備」規劃有效提供社會大眾安全防護設施，並強化醫療韌性；「資通、運輸及金融網絡安全」則確保重要通訊管道、運輸及金融的韌性。

知情官員說，國土辦經常在演練，未來不一定會就原本計畫的演練來執行，而是會聽取委員意見做加強或修正，委員會的目標是要能進行小規模無劇本的演練。此外，演練或兵推的反饋，也會結合到常態的民安、漢光等大型演訓的規劃中。

知情官員強調，全社會防衛韌性是要社會自己動起來，之前的演習都只是政府在動，「民間只是躲到711裡面去吹冷氣，時間到就出來，這樣不叫動員」。進一步舉例來說，過去運送物資的演練，可能就是國軍內部自己演習，沒有與外面的超商、賣場系統結合過的經驗。

知情官員說，這也是為什麼委員會要有更多政府系統外的民間力量進來，進一步整合，讓演練更貼近民眾需求，要讓民眾知道碰上突發天災、甚至戰時，自己可以做什麼，「要讓民間有感，藉由這些演練讓民間動起來」。

像是今年的凱米颱風這類大型天災，過去多用軍方的戰鬥部隊去清理，但不應該這樣，民間都不知道怎麼動員，「不管是後備軍人、替代役、義消等等，民間有很多人力，平常就要練，讓大家有參與感」。

知情官員指出，過去遇到緊急狀態或是重大災難，傳統上會有「軍管」的概念，但在全社會防衛的概念下應該要轉為「民幫軍」，民間要先能自救，不能一切都等別人來救。扭轉過去軍管民的概念，也是委員會要跟大家溝通的事情。

▲▼總統賴清德在就職滿月前夕召開「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵陪同出席。賴總統除宣布將組成三個委員會推動新政，並接受現場媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

ET快訊
快訊／徐乃麟反擊！　痛罵楊繡惠：我還不夠照顧她嗎
快訊／大雨猛灌基隆！　2區一級淹水警戒
快訊／高市議員黃紹庭　住家、服務處遭搜索
眾量級家寧被爆「紅了有人追」：比Andy好！　本尊被釣出
快訊／大雷雨狂炸新北基隆　警戒區曝
準燕子颱風下周靠近恐發布警報！　高風險範圍曝
快訊／昨瘋漲今拉回！　00960跌逾16%
快訊／柯文哲遭4度提訊　雙手上銬、藍白拖現身
快訊／雨勢升級！　2縣市豪雨特報
快訊／騎車衝進超商！商品架撞毀　現場畫面曝光
一晚17元！曼谷貧民窟風民宿爆紅　照片網看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

召集11位不分區綠委認養艱困選區　林右昌：戰場不只在立法院

罷樑倒數！林右昌長文談政績　暗諷「卸任後很多事變不一樣了」

張智倫嗆「退總預算剛好而已」　吳崢：身家百億顯然不在意百姓生活

錢讓柯文哲可憐蟲戰術失效　前數位總監看9%民眾黨在線流量貓膩

沉寂數日　51架次共機、共艦出海擾台

全社會防衛韌性委員會今登場　強化「民幫軍」、擬推無劇本演練

「退伍替代役」演訓也要打靶　台中首梯召回127人成功嶺射實彈

王志安「正式提告移民署」！批禁來台訴願遭駁回：是民進黨的報復

罷免投票倒數！謝國樑揭心境「該來的終於來了」　可能備位人選曝

卓榮泰宴請綠委聚焦總預算被卡　吳思瑤：據理力爭、持理而行

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

王陽明爆不滿「遭陶晶瑩轟無禮」　李李仁也鬧翻…雙方友人當和事佬

5700元畢旅「淋雨、吃即期麵包」　國3生炸鍋！校方：有請自備雨具

朋友喝酒只剩新手能開？　副駕、後座變駕訓班教練

林襄狂吃保健品保養　現41公斤體力不如從前

召集11位不分區綠委認養艱困選區　林右昌：戰場不只在立法院

罷樑倒數！林右昌長文談政績　暗諷「卸任後很多事變不一樣了」

張智倫嗆「退總預算剛好而已」　吳崢：身家百億顯然不在意百姓生活

錢讓柯文哲可憐蟲戰術失效　前數位總監看9%民眾黨在線流量貓膩

沉寂數日　51架次共機、共艦出海擾台

全社會防衛韌性委員會今登場　強化「民幫軍」、擬推無劇本演練

「退伍替代役」演訓也要打靶　台中首梯召回127人成功嶺射實彈

王志安「正式提告移民署」！批禁來台訴願遭駁回：是民進黨的報復

罷免投票倒數！謝國樑揭心境「該來的終於來了」　可能備位人選曝

卓榮泰宴請綠委聚焦總預算被卡　吳思瑤：據理力爭、持理而行

交長陳世凱首赴立院交委會報告　前老闆蔡其昌「8個字」提醒

新北休旅車爆胎右偏連撞6車　倒楣婦人遭撞倒地！腦震盪送醫

南警鷹眼發現大貨車懸掛他車號牌　接連查獲2部違規車輛

全台首次F1展演！中市府iTaichung新增4國語言　服務更國際

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

快訊／國3北木柵交流道事故！砂石車拋錨卡路中　占2外線回堵5K

方文琳罹癌：愛喝高粱！　醫示警「酒精流經位置」都會癌變

中和公寓成交占4成　在地房仲：4字頭買3大熱區

帳戶借前女友卻「查無此人」　他衰揹鍋下場曝光

召集11位不分區綠委認養艱困選區　林右昌：戰場不只在立法院

夏威夷潛水遇海豹媽帶孩　海中悠游看到人一臉好奇

政治熱門新聞

盧秀燕昔嗆中央「卡台中」一毛不給　他酸：選後羅廷瑋真的不給

禁來台訴願遭駁回！王志安正式提告移民署

罷免投票倒數！謝國樑揭心境：該來的終於來了

替代役演訓也要打靶　台中首梯召回127人

快訊／台北市第三副市長人選出爐

蕭美琴住處旁傳槍響！本人回應了

賴清德3軍令　綠委院會、委員會、程序委員會要「全勤」

綠廉政會開鍘　6連霸議員停權半年、綠委林宜瑾盼「等最終判決」遭拒

卓榮泰圓山宴請立委　聞賴清德下軍令笑而不答

卓榮泰宴請綠委聚焦總預算被卡　吳思瑤：據理力爭、持理而行

國防部長官邸位於「梅莊營區」　百萬電費是「整個營區」計

「民主台灣與專制中國互不隸屬」　賴清德：長期國際公認客觀事實

賴清德稱「絕不簽和平協議」　黃暐瀚讚賞：喜歡政治人物清楚表態

總預算卡關「軍公教調薪3%也被退回」　綠委：民意反撲藍白自己承擔

更多熱門

相關新聞

「民主台灣與專制中國互不隸屬」　賴清德：長期國際公認客觀事實

「民主台灣與專制中國互不隸屬」　賴清德：長期國際公認客觀事實

總統賴清德應紐約非營利組織Concordia邀請，於25日在其2024年度峰會（2024 Concordia Annual Summit）中發表錄影專題演說。他表示，民主台灣與專制中國互不隸屬，這是長期以來國際公認的客觀事實。中國卻惡意扭曲聯合國大會第2758號決議，並與「一中原則」不當連結，宣稱台灣是中華人民共和國的一部分，無權參與聯合國體系和其他國際場域。

賴清德下3軍令備戰新會期！　國民黨團：面對在野竟用戰鬥性格

賴清德下3軍令備戰新會期！　國民黨團：面對在野竟用戰鬥性格

2758號決議朝野各提版本　賴清德：國會聲明若與國際不同「非常嚴重」

2758號決議朝野各提版本　賴清德：國會聲明若與國際不同「非常嚴重」

賴清德稱「絕不簽和平協議」　黃暐瀚讚賞：喜歡政治人物清楚表態

賴清德稱「絕不簽和平協議」　黃暐瀚讚賞：喜歡政治人物清楚表態

賴清德3軍令　綠委院會、委員會、程序委員會要「全勤」

賴清德3軍令　綠委院會、委員會、程序委員會要「全勤」

關鍵字：

賴清德社會韌性全社會防衛韌性

讀者迴響

熱門新聞

方文琳罹患食道癌！

愛爾達開轟陳致遠： 打假球豬狗不如

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

「妳丈夫入獄，我當妳老公」　人妻遭朋友猥褻崩潰

許聖梅「曝張善為罹病關鍵原因」

準燕子醞釀中！　2地恐風大雨大

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

陳致遠蹭周思齊多荒謬？他用蘿拉事件神比喻

2女大生撿到一包金條很害怕　價值超過182萬

燕子估周末生成恐中颱　「貼著北上」全台下3天

45歲男沒跟家族旅遊　母返家驚見他躺床死亡

楊繡惠「有個節目不上了」深夜撂重話

「尼斯湖水怪」最新影像曝光　專家：可能有2隻

更多

最夯影音

更多

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面