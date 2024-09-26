全社會防衛韌性委員會今登場　強化「民幫軍」、擬推無劇本演練

▲國防部長顧立雄視導颱風後續救災狀況。（圖／國防部提供）



記者陳家祥／台北報導

「全社會防衛韌性委員會」將在今（26日）登場，內容聚焦「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」以及「資通、運輸及金融網絡安全」等五大主軸。知情官員表示，委員會未來將進行小規模無劇本的演練，讓民間「動起來」、增加參與感，將過去發生災害時的「軍管」概念扭轉為「民幫軍」。

在「民力訓練暨運用」方面，規劃逐步強化各類民防人力執勤量能，針對民力任務隊成立示範隊、擴充裝備並強化訓練；推動各類型義勇消防人員科技化訓練、各機能型義消專業訓練；強化災害防救志工救災協勤量能，協助地方政府改善基層救災裝備。

此外，也將擴大防災士培訓，協調各部會共同推廣防災士培訓工作，強化災害防救韌性；擴大替代役備役召訓量能，培訓完整民防工作知識及能力，結合支援各地方政府災害發生時之應變任務。

「戰略物資盤整暨維生配送」，聚焦維護國人基本民生物資需求與糧食，並規劃建立戰略物資的囤儲模式；「能源及關鍵基礎設施維運」目的在確保關鍵基礎設施防護，並維持電力及其所需能源供應。

此外，「社福醫療及避難設施整備」規劃有效提供社會大眾安全防護設施，並強化醫療韌性；「資通、運輸及金融網絡安全」則確保重要通訊管道、運輸及金融的韌性。

知情官員說，國土辦經常在演練，未來不一定會就原本計畫的演練來執行，而是會聽取委員意見做加強或修正，委員會的目標是要能進行小規模無劇本的演練。此外，演練或兵推的反饋，也會結合到常態的民安、漢光等大型演訓的規劃中。

知情官員強調，全社會防衛韌性是要社會自己動起來，之前的演習都只是政府在動，「民間只是躲到711裡面去吹冷氣，時間到就出來，這樣不叫動員」。進一步舉例來說，過去運送物資的演練，可能就是國軍內部自己演習，沒有與外面的超商、賣場系統結合過的經驗。

知情官員說，這也是為什麼委員會要有更多政府系統外的民間力量進來，進一步整合，讓演練更貼近民眾需求，要讓民眾知道碰上突發天災、甚至戰時，自己可以做什麼，「要讓民間有感，藉由這些演練讓民間動起來」。

像是今年的凱米颱風這類大型天災，過去多用軍方的戰鬥部隊去清理，但不應該這樣，民間都不知道怎麼動員，「不管是後備軍人、替代役、義消等等，民間有很多人力，平常就要練，讓大家有參與感」。

知情官員指出，過去遇到緊急狀態或是重大災難，傳統上會有「軍管」的概念，但在全社會防衛的概念下應該要轉為「民幫軍」，民間要先能自救，不能一切都等別人來救。扭轉過去軍管民的概念，也是委員會要跟大家溝通的事情。

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）