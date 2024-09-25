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486先生住院了！決定動手術「越來越嚴重」

▲▼ 。（圖／翻攝自陳延昶FB）

▲486先生住院動手術。（圖／翻攝自陳延昶FB）

記者曾羿翔／綜合報導

知名團購電商老闆486先生（陳延昶）25日晚上9點多在臉書表示，「我住院了，明天手術」。486先生也提到手術原因是因為肩膀沾黏，兩個肩膀沾黏很嚴重，已影響到生活，睡覺時也會不舒服，決定到三總直接微創顯微手術把沾黏都切掉。

現年56歲的486先生表示，沾黏了8個月，越來越嚴重，試了很多方式，希望手術能夠讓我別那麼不舒服。晚上麻醉師來找我術前說明，還好我問了手術後會不會疼痛，她笑說當然多少都會啊，可以給我止痛藥，另有自費的止痛劑，兩針900元，對於社會孤苦無依我幾百萬都在捐了，900元？給我來一桶；我年輕吃那麼多苦，現在有年紀當然要對自己好一點。

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486先生還說，順利的話後天出院，本來我問有無單人病房或者特A，結果都滿了，有錢人真是很多，本來朋友說我可以找關係來喬，但我就是不想要，雙人房也沒關係，就算是認識個新朋友吧。

「同事問我會不會緊張，我真的完全不會，可能我帶著我爸爸的太上老君大八卦護身符，我真的很心安。」486先生說，今天太累，就大概分享一下，兄弟姊妹們，晚安。

網友也在貼文底下留言，「祝手術順利，早日康復」、「手術成功」、「大哥身體要保重」、「手機先關掉吧！不然會黏更緊！」

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