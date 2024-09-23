　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

陳亭妃籲訂定學生行為分級管教輔導機制　讓教師專業自主教學得以發揮

▲教師節即將到來，立委陳亭妃除向所有教育工作者表達敬意與感謝，並籲訂定學生行為分級管教輔導機制，讓教師專業自主教學得以發揮，並將五一勞動節全國休假一日擴及教師及公務人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲教師節即將到來，立委陳亭妃除向所有教育工作者表達敬意與感謝，並籲訂定學生行為分級管教輔導機制，讓教師專業自主教學得以發揮，並將五一勞動節全國休假一日擴及教師及公務人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

928教師節即將到來，立委陳亭妃除向所有教育工作者表達敬意與感謝，祝福大家教師節快樂外，並表示由台南市教育局教師性別統計指標來看，台南市教師女性比例高達7成以上，陳亭妃同為女性工作者深感教育工作為百年樹人大業，在國教精緻化的趨勢下，女性教師擔任行政工作的比例亦大幅提升。

▲教師節即將到來，立委陳亭妃除向所有教育工作者表達敬意與感謝，並籲訂定學生行為分級管教輔導機制，讓教師專業自主教學得以發揮，並將五一勞動節全國休假一日擴及教師及公務人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃說，教師身負學生輔導與管教的責任，管教方式的適當與否，政府應訂定學生行為分級管教輔導機制克不容緩，以讓教師的專業自主教學能力得以發揮來充分維護學生受教權益。

陳亭妃瞭解到台南市教師節教師禮金偏低為六都之末，應有提升至與其他五都齊一的必要；此外教師於教師節並未休假，教師也是勞動工作者，卻並未納入五一勞動節休假的對象，陳亭妃表示五一勞動節應該全國休假一日，且擴及教師及公務人員。

▲教師節即將到來，立委陳亭妃除向所有教育工作者表達敬意與感謝，並籲訂定學生行為分級管教輔導機制，讓教師專業自主教學得以發揮，並將五一勞動節全國休假一日擴及教師及公務人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃指出，她日前探視出身台南市的全國教師會理事長侯俊良，因為公教退撫年金撥補不足而絕食抗議，體認中央政府提出的勞動政策方向「撥補亦是改革」不應淪為口號，應該加速加大金額撥補，以讓各退撫基金永續來保障退休生活。

▲教師節即將到來，立委陳亭妃除向所有教育工作者表達敬意與感謝，並籲訂定學生行為分級管教輔導機制，讓教師專業自主教學得以發揮，並將五一勞動節全國休假一日擴及教師及公務人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

立委陳亭妃強調，教師不僅傳授知識，更扮演著學生心靈導師的角色，在學生成長的過程中，老師的鼓勵與支持，是學生最堅強的後盾。老師們的熱情與耐心，點燃了無數學生學習的興趣，啟發了學生無限的潛能。

▲教師節即將到來，立委陳亭妃除向所有教育工作者表達敬意與感謝，並籲訂定學生行為分級管教輔導機制，讓教師專業自主教學得以發揮，並將五一勞動節全國休假一日擴及教師及公務人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

立委陳亭妃早在上個星期已經與教師產業工會約好，將於教師節前夕親自拜訪台南市教師會，除了表達祝福之意，也希望深入瞭解教師團體的專業主張，以協助推動政府持續重視教育發展，並且提供教師更完善的教學環境與資源，讓老師們能安心教學，發揮所長。同時，更呼籲社會各界共同關心教育議題，給予教師更多的支持與鼓勵。

ET快訊
「小孩每天找爸爸」　錢帥君怒開轟：完全說不通
未出席陳喬恩婚禮　夏于喬認「沒收到邀請」：比較少聯絡
快訊／健身房遭撞！　館長回應了
快訊／12強棒球賽票價公布！
台北5間房被騙走　痛失8千萬
巨業客運曾撞死高一資優女　3年後又奪命…擬重罰120萬
快訊／40多歲國道警陳屍廁所　身上冒屍斑
5大銀房貸利率上揚　創金融海嘯後新高
台灣棒球世界第2　辜仲諒：職棒一直退步拖累排行

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市定古蹟修復啟動　「新化鍾家古厝修復工程」動土登場

展現品德實踐力　立人、西門實小獲教育部品德教育特色學校肯定

黃偉哲推超值秒殺遊程 8大主題遊程 　「遊台南搭好行」9／25開賣

陳亭妃籲訂定學生行為分級管教輔導機制　讓教師專業自主教學得以發揮

勞動部半導體基礎培訓班加持　助社會新鮮人躍升科技新貴

南消辦理志工在職訓練　增進導覽專業知能

日月潭秋景絕美...涵碧樓推禪風之旅　賞景品蟹觀花火放鬆身心

花蓮金針花季至10 ／13！旅宿享優惠再抽大獎　Model 3等你

2024東港迎王平安祭典　交通資訊出爐

花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項錦標賽圓滿落幕　謝孝德超半鐵封王

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

男騎車頻被路邊黃狗追逐！　「帶幫手停下」牠秒逃跑XD

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

AKIRA想家惹...兒子奶喊：爸爸　一聽「林志玲咳嗽」他急關心！

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　他自Cue老婆名字：感謝支持

【後車嚇到飆髒話】轎車綠燈起步突倒車險撞騎士！

騎士突撞透明牆自摔？　仔細看「原來有安全島」

台南市定古蹟修復啟動　「新化鍾家古厝修復工程」動土登場

展現品德實踐力　立人、西門實小獲教育部品德教育特色學校肯定

黃偉哲推超值秒殺遊程 8大主題遊程 　「遊台南搭好行」9／25開賣

陳亭妃籲訂定學生行為分級管教輔導機制　讓教師專業自主教學得以發揮

勞動部半導體基礎培訓班加持　助社會新鮮人躍升科技新貴

南消辦理志工在職訓練　增進導覽專業知能

日月潭秋景絕美...涵碧樓推禪風之旅　賞景品蟹觀花火放鬆身心

花蓮金針花季至10 ／13！旅宿享優惠再抽大獎　Model 3等你

2024東港迎王平安祭典　交通資訊出爐

花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項錦標賽圓滿落幕　謝孝德超半鐵封王

蕭煌奇開撩跟粉絲要電話：等等出口見！　「最愛的女人」驚喜現身

買玩具解決需求！她錯愕「男友瞬間變冷漠」：怕之後沒感覺

台南市定古蹟修復啟動　「新化鍾家古厝修復工程」動土登場

新北增3例本土登革熱！有「三介廟、天山公園」活動史

邱泰源爆「賴清德罵彭啓明」道歉了　郭正亮揭問題：他只是說真相

台北大巨蛋漏水！　體育局要求遠雄10月底改善

吳慷仁被傳「簽約大陸經紀公司」　他揭台灣環境差：趁年輕選更多機會

26歲中國一姐陳雨菲想退休　被傳將加入印尼隊火速澄清

男子搏命「跨軌道爬月台」全被拍　台鐵報警：最重罰10萬元

陳艾琳化妝逛花市遭尪虧「長得有禮貌」！　她笑了：當誇獎收下

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

淡水路面淹水！多車拋錨受困

台南官田區農路坍塌　交通中斷

台南市補習教育事業協會舉辦補教優良教師頒獎暨育苗專案表揚

新港鄉「新港好米糧暨農民節大會」

台南騎士攔車拿安全帽敲碎汽車擋風玻璃恐面臨徒刑

國際獅子會300B3區趣味運動會　捐贈醫療巡迴車

吳鴻麟獎學金　今年首設「體育特別獎」

山豬Party美食嘉年華　雲縣府攜手草嶺形象商圈引人潮

勞動部半導體基礎培訓班加持社會新鮮人躍升科技新貴

東港迎王平安祭典　交通資訊在這裡

嘉義市民生公園　融合嘉大校園打造旗艦公園

嘉義水上香火祭　蔡易餘「真人夾娃娃」拚了

中秋何處去　來桃園八德享受豐富自然景觀

南消辦理志工在職訓練增進導覽專業知能

更多熱門

相關新聞

東海女大生遭撞亡　逃死劫學姐回憶過程

東海女大生遭撞亡　逃死劫學姐回憶過程

台中市中區昨晚發生嚴重車禍，一名東海大學林姓女大生遭公車撞上死亡。據了解，逃過死劫的學姐王女回憶事發當下，2人正通過馬路，看見公車也要左轉，發現公車有停下，以為對方是要禮讓，正要加速通過時，公車就突然撞上。但警方調閱公車行車紀錄器，發現公車沒有「停車再開」，初步研判是車輛換檔造成的停頓。

打工換iPhone16　「分12期」被罵丟臉她傻了

打工換iPhone16　「分12期」被罵丟臉她傻了

景美女中校長批「粗糙評比傷害學校」　發公開信向師生勉勵喊話

景美女中校長批「粗糙評比傷害學校」　發公開信向師生勉勵喊話

老師約「緊身女學生」被酸是色狗　4同事通報竟被告

老師約「緊身女學生」被酸是色狗　4同事通報竟被告

國寶級電影看板畫師顏振發舉辦個展陳亭妃、陳怡珍專程參觀

國寶級電影看板畫師顏振發舉辦個展陳亭妃、陳怡珍專程參觀

關鍵字：

陳亭妃學生行為分級管教輔導機制教師

讀者迴響

熱門新聞

東海女學霸遭輾斃！弟弟攙扶阿嬤悲痛相驗

打敗淡水八里！新北「最強景點」吸500萬人　網：可以玩整天

快訊／5張5-6月千萬發票無人領　最低花21元買飲料中大獎

愷樂41歲生日終於露面了

正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚

汐止基隆河「水位快滿」

iPhone 16「官網1物」驚見下架！果粉傻了

南北下到紫爆最慘！　今雨最大地區曝

4月大男嬰拔管亡！家屬在保母家門口招魂

台中公車撞行人1死1傷　2人都是東海學生

結紮3年人妻懷孕！夫愣：我們沒別人　醫見精液報告沉默

東海女大生過馬路遭撞1死1傷！　死者母拒客運業者慰問

義享天地又塞爆！民眾困停車場2小時

大谷9下追平轟本季53轟、4安2盜來到55盜

台銀黃金存摺刷2720元天價！砸10萬入手　不到一年賺逾4萬

更多

最夯影音

更多

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

男騎車頻被路邊黃狗追逐！　「帶幫手停下」牠秒逃跑XD

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面