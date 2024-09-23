陳亭妃籲訂定學生行為分級管教輔導機制　讓教師專業自主教學得以發揮

▲教師節即將到來，立委陳亭妃除向所有教育工作者表達敬意與感謝，並籲訂定學生行為分級管教輔導機制，讓教師專業自主教學得以發揮，並將五一勞動節全國休假一日擴及教師及公務人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

928教師節即將到來，立委陳亭妃除向所有教育工作者表達敬意與感謝，祝福大家教師節快樂外，並表示由台南市教育局教師性別統計指標來看，台南市教師女性比例高達7成以上，陳亭妃同為女性工作者深感教育工作為百年樹人大業，在國教精緻化的趨勢下，女性教師擔任行政工作的比例亦大幅提升。

陳亭妃說，教師身負學生輔導與管教的責任，管教方式的適當與否，政府應訂定學生行為分級管教輔導機制克不容緩，以讓教師的專業自主教學能力得以發揮來充分維護學生受教權益。

陳亭妃瞭解到台南市教師節教師禮金偏低為六都之末，應有提升至與其他五都齊一的必要；此外教師於教師節並未休假，教師也是勞動工作者，卻並未納入五一勞動節休假的對象，陳亭妃表示五一勞動節應該全國休假一日，且擴及教師及公務人員。

陳亭妃指出，她日前探視出身台南市的全國教師會理事長侯俊良，因為公教退撫年金撥補不足而絕食抗議，體認中央政府提出的勞動政策方向「撥補亦是改革」不應淪為口號，應該加速加大金額撥補，以讓各退撫基金永續來保障退休生活。

立委陳亭妃強調，教師不僅傳授知識，更扮演著學生心靈導師的角色，在學生成長的過程中，老師的鼓勵與支持，是學生最堅強的後盾。老師們的熱情與耐心，點燃了無數學生學習的興趣，啟發了學生無限的潛能。

立委陳亭妃早在上個星期已經與教師產業工會約好，將於教師節前夕親自拜訪台南市教師會，除了表達祝福之意，也希望深入瞭解教師團體的專業主張，以協助推動政府持續重視教育發展，並且提供教師更完善的教學環境與資源，讓老師們能安心教學，發揮所長。同時，更呼籲社會各界共同關心教育議題，給予教師更多的支持與鼓勵。