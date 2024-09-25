真主黨首射彈道飛彈「瞄準摩薩德總部」 ！　特拉維夫響空襲警報

▲ 以軍攔截黎巴嫩真主黨彈道飛彈。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列中部25日響起空襲警報，防空系統攔截一枚從黎巴嫩發射的地對地彈道飛彈。真主黨已經聲稱射彈，其目標是特拉維夫附近的情報機構「摩薩德」（Mossad）總部，作為對呼叫器（BB Call）、對講機爆炸及飛彈指揮官被暗殺的回應。

綜合CNN及《天空新聞》等外媒，以色列國防軍指出，25日在特拉維夫附近攔截一枚從黎巴嫩發射的飛彈，「特拉維夫及內坦亞（Netanya）地區響起警報後，發現一枚地對地導彈從黎巴嫩過境，被以軍防空雷達陣列攔截」，目前未傳出財產損失或人員傷亡。

真主黨已宣布為這起彈襲負責，「以支持加薩堅定的巴勒斯坦人民，並保衛黎巴嫩與人民」，聲稱用Qader 1號飛彈瞄準特拉維夫附近的摩薩德總部，指控摩薩德暗殺真主黨指揮官，且犯下呼叫器及對講機爆炸案。

自去年10月以哈開戰以來，伊朗支持的真主黨持續從黎巴嫩向以色列北部發動火箭彈及無人機攻擊，但25日是真主黨首度使用彈道飛彈，更是首次鎖定特拉維夫。

此前，以色列23日猛烈空襲真主黨目標，導致569人死亡，成為黎巴嫩近20年來傷亡最慘重一天，接著24日又對貝魯特發動攻擊，擊殺真主黨飛彈部隊指揮官庫拜西（Ibrahim Qubaisi）。