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A股鼠年收紅封關　股王貴州茅台破兩關口創新高

▲▼陸股,港股,投資,股票。（圖／視覺中國CFP）

▲A股三大指數收紅封關。（圖／視覺中國CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸A股於10日封關，三大指數皆開高走高，大部分類股都收紅盤，其中又以旅遊、白酒、家電、醫藥等類股漲勢最強，大陸「股王」貴州茅台也大漲超過5%，一舉突破2500、2600元關口創下新高。

截至收盤，滬指上漲1.43%、報3655點；深成指上漲2.12%、報15962點；創業板指上漲2.39%、收3413點。

據財新網報導，安信證券首席策略分析師陳果認為，從短期來看，銀行間流動性已經得到極大改善，短端利率低於過去5年同期水平，A股有望在節後再次迎來「開門紅」行情。

陳果也提到，從中期來看，儘管距離貨幣政策顯著收緊還有一段時間，但由於復甦動能趨緩，當前市場對於流動性變化的敏感性正在提升，市場更多的將是結構性牛市的狀態。

財信研究院資深研究員胡文艷表示，A股各指數集體上漲，主要有以下幾點原因，一是1月金融數據大超預期，加上近期央行資金投放力度邊際改善，短期資金利率有所回落，導致市場對流動性的悲觀預期明顯緩解。

胡文艷提到，二是近期多數大宗商品價格持續抬升，映射出實體經濟修復勢頭較為強勁，對A股形成有力提振，如近期A股順週期板塊持續領漲大勢；三是近期海外資本市場漲勢喜人，也有利於帶動整體市場風險偏好抬升；四是居民增加權益資產配置佔比的大趨勢進一步強化，為市場帶來較多增量資金。

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