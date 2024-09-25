保全遭欠薪4天沒吃飯　拿遺失金融卡買午餐慘成詐欺犯

記者黃翊婷／台北報導

男子阿強（化名）曾在某社區擔任保全，今年2月間有民眾撿到一張簽帳金融卡送交警衛室，他卻拿著金融卡到超商買便當，因而挨告。雖然阿強表示，自己是因為遭到公司欠薪，已經4天沒吃飯才會這麼做，但還是被法官依詐欺取財罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

▲阿強拿他人遺失的金融卡去買午餐，反而害自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強原本在某社區擔任保全，今年2月間有民眾撿到一張金融卡並送交警衛室，由於持卡至商店小額消費，不用簽名、核對身分，他竟拿著卡片前往超商購買便當、飲料和香菸，共計251元。

後來事情曝光，阿強也因此吃上官司。當被問到為何要使用別人的金融卡買東西，阿強回答，自己遭到公司拖欠1個月的薪水，當時已經4天沒有吃飯，才會拿著金融卡去買午餐。

法官認為，阿強侵占該張金融卡就是為了消費，涉犯侵占及詐欺取財罪，依刑法第55條規定，應從較重的詐欺取財罪處斷；考量到他已經坦承犯罪且有賠償意願，只是因故尚未與失主達成和解，最終依詐欺取財罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

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