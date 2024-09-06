高雄暖男撿到7300元誠實送警局　值班警員卻遭懲處原因曝光

▲騎士7300元沒收好，噴飛在車道上，被熱心的鍾姓男子停車撿起，並送去警局。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄一名鍾姓男子6日傍晚開車行經岡山路，意外撿到新台幣7300元，把錢送到岡山警分局警備隊報案，還提供行車紀錄器供協尋失主。不過，值班警員當下以無法讀取影片為由，請鍾男改前往壽天派出所。事後，警方找到失主，但也認為當時值班警員未第一時間受理報案，顯有疏失，依規定議處。

鍾男6日晚間在臉書社團「我是岡山人（北高雄）」發文表示，一名大哥下午5點10多分從華南銀行領完錢後沒放好，錢飛得到處都是，「大哥...我都在叭你了。幹嘛騎那麼快啦，你的辛苦錢不要了嗎！」

鍾男在貼文指出，他後來把錢送去壽天派出所了，7300元真的很多，「我冒著風險停在路中間幫你撿錢，你卻頭也不回騎走了。」文末也不忘提醒大家一定要把錢收好，而他也會請警察幫忙查一下車牌，請失主去壽天派出所領錢。

在地網友看完紛紛大讚「好心人」、「好心有好報」、「人好好」、「好人肚子痛都會有廁所」、「你會有好報，讚」掀起熱議。

對此，岡山警分局表示，已循線通知失主領回7600元，然而鍾男報案提供行車紀錄器，值班警員未於第一時間受理民眾報案，顯有疏失，本分局已依規定議處。分局強調，絕不容許民眾權益遭忽視，民眾如有報案均應依規定受理，後續將加強教育，避免類案再次發生。

▼鍾男PO文提醒撿到7300元，已送往警局，呼籲大家把錢收好。（圖／翻攝自臉書社團／我是岡山人（北高雄））