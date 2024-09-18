大學沒畢業自稱獸醫「騙開刀買貓血」坑老闆客戶30萬　二寶媽慘了

▲寵物店老闆遭女員工誆騙。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名大學肄業的沈姓單親二寶媽，自稱具有獸醫施執照，在寵物店打工，向購買貓咪的顧客獅子大開口要8.5萬元，再將一半尾款放入自己口袋，還跟老闆稱要租借點滴架、支付貓舍住宿賠償金，送貓去結紮，去獸醫公會上課，連續4次買貓血，共26萬多元，業者一查才知道錢遭沈女私吞，氣得報警逮人，法官依業務侵占罪、詐欺取財罪判處1年5月徒刑，可易科罰金。

起訴書指出，二寶媽沈女於2023年9月起向林姓業者自稱具有獸醫施執照，開始在寵物店任職，同年11月3日，一名女顧客到寵物店要買一隻8萬5000元的小貓，當日先轉帳4萬元，沈向對方說「我們只能收現金，不方便匯款」只好使用現金支付4萬5000元，但這筆錢全被沈私吞入袋。

但沈卻向老闆說，「等小貓做完絕育手術，才會由動物醫院代為收取尾款」，等到老闆12月2日聯繫顧客時，才知道錢都早已進入女員工口袋，於是提告。

檢方偵查，沈女辯稱，「收貓款45000元後，有跟老闆講，老闆同意才拿錢」。但檢方依據老闆與女顧客對話內容「因為他現金沒交出來」、「他說是老闆在國外匯款老闆可確認」、「堅持要現金」，顯見老闆並未同意支付，依業務侵占罪嫌將沈女起訴。

另一方面，沈女除了私吞客戶買貓費用外，自2023年11月10日至11月28日間，還騙老闆要租借點滴架、支付貓舍住宿賠償金，及向2間動物醫院買4次貓血，送貓去結紮等等，累計10次、共26萬6500元，涉犯詐欺取財罪嫌。

法官審酌被告趁任職於寵物店，將客戶交易款項侵占為己有，再編造各種理由向告訴人申請或預支款項，造成財產損失；念及其犯後坦承犯行，與告訴人未能達成調解，依業務侵占、詐欺取財罪共11罪，分別判處2至5月不等徒刑，共應執行有期徒刑1年5月，可易科罰金，全案可上訴。