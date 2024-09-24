台鐵站員遭無票旅客掐脖　工會爆「職安調查草率」基層沒收到

▲台鐵羅東站員工遭無票旅客掐脖攻擊，台鐵董座杜微當日前往慰問。（資料圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵羅東站一名剪收票站員20日遭到無票強行進站旅客掐脖子受傷，台鐵除了譴責民眾暴力行為，協助受害員工提告之外，也啟動內部全面職安調查。不過，台鐵產業工會爆料，全面職安調查是主管回復，問卷調查草率，基層需求又被敷衍，要求重新調查。

宜蘭羅東站站員日前因要求旅客購買腳踏車車票，遭到旅客毆打，台鐵產業工會表示，台鐵公司當日(20日)發布新聞稿表示「針對公發密錄器之員工意願、增設職場熱區監視設備、研議增設保全等事宜，已全面性調查」，然而產工近期掌握消息，實際狀況並非如此。

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台鐵產業工會表示，台鐵職安室因應嘉義大林站事件，於9月5日要求各單位進行調查，但各地員工幾乎未收到調查表或有主管詢問，員工看了台鐵新聞稿所寫，自行詢問主管才得知單位主管逕自代表全單位同仁回復，「讓主管代言的調查就是所謂『全面性調查』？單位主管多數不會在第一線與旅客接觸，若未詢問基層，更難表達基層需要。」

▲工會質疑台鐵職安調查草率。（圖／台鐵產業工會提供）

產工指出，除調查程序不周全，無法表達基層需求外，調查設計並未詳盡周全，有關「發生緊急安全事件頻率」的頻率高低，各單位日常並未統計相關數據下，最終也只能以個人感受回復，資方對待職業安全敷衍了事的態度，讓全體員工對於台鐵安全改革再次失去信心。

台鐵產工也提出2點訴求，包括重作調查，讓基層需求能夠充分表達，以及重新設計調查表單，避免模糊抽象的調查方式，提出明確提問。