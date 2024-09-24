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安親班男師遭爆「摳女童屁屁」大逆轉　一審重判7年半二審無罪

▲▼台灣高等法院刑事庭大廈外觀。臺灣高等法院刑事庭大廈外觀。臺灣高等法院外觀。台灣高等法院外觀。台高院外觀。高院外觀。高本院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台灣高等法院刑事庭大廈外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北1名安親班男老師被控涉性侵班上1位國小女童，女童因而常出現自動脫褲異狀，還向媽媽示範「老師摳屁屁」並做出成人自慰舉動，一審依加重強制性交罪判老師7年6月徒刑，上訴高院二審後大逆轉，法官認為女童證詞遭誘導、出庭供述矛盾，今（24日）改判老師無罪，可上訴。

二審判決理由指出，女童在警詢與偵查時，完全說不出老師本案犯行，一審作證被檢察官與律師詰問，同樣講不清有無遭性侵，但被法官訊問時突然能具體說明遭性侵過程，證詞卻與女童母親提出的錄影內容不吻合，且女童母親的蒐證錄影，被鑑定有嚴重誘導情形。

二審認為女童證述是本案唯一直接證據，但存有重大瑕疵、難以採信，女童母親與師長的證詞僅有補強性質，加上當時錄影內容顯示本案老師主張遭逼簽自白書、並非無稽，因此逆轉改判這名老師無罪，並維持一審對這名老師被控也涉性侵女童妹妹的無罪判決，均可上訴。

本案源於女童2017年4月讀小三、在家由媽媽幫她洗澡時，突然摀住自己私處說「老師摳屁屁」等語，媽媽嚇壞，連續試探多日，女童才示範將手放在自己私處撥弄等舉動，媽媽看傻了，直覺「這不會是女人做的」，後來趁女兒又示範相同猥褻動作時錄影存證，直奔安親班找老師理論。

這名老師也是安親班負責人，到警局向女童下跪認錯「是我不對」，當場寫自白書給女童父母，承認「做出不當身體接觸、性猥褻」、「誠懇希望獲得當事者原諒」、「允諾賠償23萬元，擬以分期付款」，並保證從此不會出現在女童面前。

但被移送法辦後，老師否認所有指控，辯稱遭逼寫自白書認錯。女童出庭證稱，2015年4月到2016年12月去本案安親班期間，老師趁她睡覺把她褲子脫掉，直接用手摸她「尿尿的地方」，她背書包要放學，狼師站在她身邊也會摸。

一審法官勘驗女童母親提出的蒐證影片，見女童確實說「老師摳屁屁」、「老師說手要一直摳～喔喔～摳」等語，並將手從褲管伸進自己私處撥弄，甚至平躺張開雙腿做出成人自慰舉動，景象十分令人揪心。

此外，女童的鋼琴老師、職能治療師證稱，2016年底都發現當時9歲的女童突然情緒不穩、敏感易怒，會無預警把自己衣服掀到胸口、內外褲往下脫到膝蓋處要她們看，職能治療師更說女童有「超乎同齡的性知識」，鋼琴老師說若聽到本案安親班老師名字，女童就抓狂尖叫。

女童母親說，女兒爆料前半年內，她察覺女兒常出現躺在床上呻吟等脫序舉動，她若看到都會糾正女兒、以為女兒只是較早熟，還因其他師長反映女兒會掀衣撩裙脫褲，對老師們很不好意思，沒想到竟是遭非禮所致。

一審法官認為性侵害案件通常具有隱密性，容易淪為各說各話，但女童示範的動作，若非親身經歷，難以憑空杜撰，何況女童被診斷為智能不足、發展遲緩，跟狼師更毫無恩怨。

至於鑑定人認為女童可能受輔導或遊戲治療的誘導，創造出被扭曲或虛構的記憶，鑑定結果對涉案老師有利。一審法官指職能治療師與家教老師均證稱女童很不會說謊，「玩抽鬼牌騙人的遊戲，怎麼教都教不會」，特教老師也說女童讀小六時，理解能力仍處於幼兒階段，說不出沒發生過的事。

一審法官據此不採納鑑定人看法，並認定這名老師手指攪動、撥弄女童私處舉動構成性交行為，因女童無時間順序概念，從寬認定老師犯行僅1次、愧於教職，嚴重影響女童身心健康發展，依對未滿14歲、心智缺陷女子加重強制性交罪，判刑7年6月。

女童的妹妹指控2016年9月到2017年4月，在同1家安親班也遭這名老師觸碰胸部、下體與臀部共11次，檢方起訴這名老師涉犯加重強制猥褻罪嫌。一審法官認為女童妹妹說詞欠缺證據，本案老師也始終否認，此部分犯行判決無罪。

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