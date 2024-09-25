陳致遠突PO文緬懷「兄弟象傳統」！遭洗版罵爆回應了

▲陳致遠臉書被洗版。（圖／翻攝臉書／陳致遠）



記者柯振中／綜合報導

中信兄弟好手周思齊近日的引退儀式感動許多球迷，因此也引起大量討論。對此，前職棒球員陳致遠在臉書上分享過去的影片，懷念稱「當時我們真的很嗨」，沒想到影片曝光以後，立即遭到許多網友撻伐，也讓他傻眼回應「我應該也有言論自由吧！過去就讓他過去了」。

中信兄弟22日賽後舉辦周思齊引退儀式，現場氛圍讓球迷們深受感動，感性告別賽場的畫面，也令許多球員忍不住淚崩。引退儀式結束後，前職棒球員陳致遠在臉書發布了以前的影片，分享過去隊內的「老傳統、老戰友」，更是直言「當時我們真的很嗨。」

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不過，由於陳致遠先前曾捲入假球風波，許多球迷對此並不買單，不斷留言狂罵，「你真的沒資格發這種東西」、「你好意思喔」、「中華職棒的黑暗低潮期你也有份，你好意思」、「怎麼有人打假球還在蹭啊」、「打假球還敢提老戰友」、「傷害棒球、傷害中職，還敢說老傳統、老戰友。」

▲陳致遠臉書被洗版，對此不甘示弱回應。（圖／翻攝臉書／陳致遠）



對此，陳致遠則再度透過留言回應，網友們可以留言罵他，為何他不能PO文，「這是我的平台，我應該也有言論自由吧！過去了就讓他過去了。我還是謝謝你們進來留言。」

事實上，之所以會有大量球迷如此氣憤，是因為陳致遠過去曾是兄弟象隊的球員，更有「黃金三劍客」的稱號。不過後來陳致遠捲入假球事件，被檢調批評「極度貪婪無恥」，一審被判刑2年6個月，二審則是改為判刑6個月，傷害了許多球迷的心。