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大陸 大陸焦點 特派現場

愛迪達CEO：中國製造佔8成　對中國市場充滿信心

▲▼愛迪達。（圖／路透）

▲愛迪達今年在大陸的業績相當亮眼。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

愛迪達全球首席執行官比約恩古爾登（Bjoern Gulden）近日訪問上海，他表示，今年是愛迪達深耕中國市場的第27年，中國製造的愛迪達產品佔超過8成，愛迪達對中國市場、中國體育產業的發展充滿信心。

第36次上海市市長國際企業家咨詢會議（IBLAC）22日在北外灘世界會客廳舉行，愛迪達是首個受邀的體育產業跨國公司，古爾登也以特邀嘉賓的身分訪問上海，並接受了大陸媒體的訪問。

古爾登表示，他對大中華區的領導以及團隊非常滿意，「中國本土趨勢需要密切追隨，設計出適合中國本土消費者的產品。這也是為什麼愛迪達大中華區管理層以及團隊可以得到總部很大授權，希望他們做出適應中國本土市場的決定並得到全球總部的支持。」

對於本土化，愛迪達大中華區董事總經理蕭家樂指出，愛迪達在中國的本土化，不僅是與供應鏈有更緊密的合作，而且也和很多中國本土的年輕設計師有著眾多的創意合作。

古爾登也補充，愛迪達將中國作為一個創新的平台，全球有很多創新產品都在中國首發，這也展示了中國市場的重要性，「中國製造的產品佔比已超過8成。」

古爾登說，在全球市場中，中國市場的單一門店和其他國家的運動品牌綜合體門店相比，對消費者有更快的響應速度，根據消費者的需求去補充產品，可以實現更小的庫存、更少的降價、打折，「過去的12個月，我們取得了長足的進步，但現在市場上有太多的產品、太多的折扣。我們所有人都需要進步，也相信我們在未來可以實現進步。」

古爾登透露，愛迪達未來在中國想開更大的門店，以此更好地展示所有的品類，還計劃在一線城市之外的其他城市開設「未來無界概念店」（Future City Concept），希望用不同的方式或者門店模式，更好滿足消費者的需求，以擴大市場份額。

古爾登還說，「中國，過去是製造業的中心，現在不斷成為一個更大的市場，中國是愛迪達最為重要的戰略市場之一，今年是愛迪達深耕中國市場的27年，愛迪達對中國市場、中國體育產業的發展充滿信心。」

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