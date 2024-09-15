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非法吸金5.3億逃泰遭押解回台　藍海集團女董座30萬交保

▲▼ 藍海地產集團董事長李陳妙音非法吸金5.3億被逮。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲藍海地產集團董事長李陳妙音非法吸金5.3億被押解回台。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

藍海地產集團董事長李陳妙音和丈夫李長安，涉嫌非法吸金6億800萬元泰銖(約5億3400萬台幣)，流亡泰國被通緝，檢、調今年5月掌握李女行蹤後順利前往其位於曼谷住處逮捕，並將她押解回台，李陳回台後遭羈押禁見，檢察官後續偵辦後，今年6月間依違反銀行法將李陳妙音起訴，移審後法院仍裁定續押，不過，李陳的羈押期即將屆滿，她向法院聲請停止羈押，法院審理後，裁定以30萬元交保，限制住居。

非法吸金逾5.3億台幣的李陳妙音夫妻倆外逃泰國後，2021年被通緝，日前遭逮捕的李陳妙音今年5月押解返台，她帶著墨鏡、黑色口罩，將自己包緊緊，被上銬時也沒有特別反應，一路遵照現場人員指示移動。

▲▼ 藍海地產集團董事長李陳妙音非法吸金5.3億被逮。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

檢方調查，李長安及李陳妙音明知「藍海地產集團」(包含台灣藍海公司、泰國藍海公司)非依銀行法組織登記之銀行，不得經營銀行業務，為非法吸金，共同規劃湄南灣景酒店會所投資案，再由黃耀正負責契約條文擬定。自2016年10月至2018年10月間，共計招攬88人投資，非法收受存款總額合計6億800萬元泰銖，卻在給付投資人第1年利息後無力支付，流亡泰國。

李陳妙音回台後被押往高雄地檢署歸案，檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見，法院審理認為李陳妙音雖否認犯行，但依同案被告之證述等證據，足認李陳涉嫌非法吸金嫌疑重大，且有逃亡之虞，因此向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方後續偵辦時，李陳妙音辯稱不熟台灣法律，而且投資都是由同案的其他被告劉威廷和李進倫主導，否認所有犯行，但檢察官認為相關事證明確，今年6月依違反銀行法等罪將她提起公訴，全案移審法院，仍裁定續押。

隨著3個月的羈押期即將屆滿，李陳妙音向法院聲請具保停止羈押，法官審理後認為，檢方現階段並無意聲請傳喚任何證人，相關事證業已扣押，證人也均證述在案，因此裁定30萬元交保，並限制住居，每週向警局報到，限制出境、出海，全案可抗告。

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