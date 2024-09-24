新車安全評等「TOYOTA　SIENTA獲四星」　首測電動車特斯拉12月公布

▲交通部公共運輸及監理司長林福山。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(24日)公布最新新車安全評等結果， TOYOTA SIENTA獲得四顆星評等，交通部表示，TESLA MODEL Y也是首批受測的電動車，結果將於12月底公布。

為提升國內車輛安全性，交通部推動台灣新車安全評等計畫(TNCAP)，並自去年起每季公布受測車輛評等結果，交通部完成(113)年第三批一車型挑選、購置、試驗及評等相關作業後，今也正式公布 TNCAP評等結果，TOYOTA SIENTA獲得四顆星評等。

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▲TOYOTA SIENTA獲得四顆星評等。（圖／交通部提供）

其中受評TOYOTA SIENTA車型於四大安全領域得分率中，分別獲得成人保護78%、兒童保護69%、行人保護65%及安全輔助42%， 依據星級評等平衡標準規定，SIENTA車型整體星級評等為四顆星。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，TNCAP過往為政府編列預算，由政府購車進行測試，今年有兩個廠牌自費申請測試，TNCAP從去年開始推動相關測試和結果發布，已經有12型車款受測，下一季有兩型，包括外界關切的電動車，下一季也會發布評等結果。

▲交通部公共運輸及監理司長林福山。（圖／記者李姿慧攝）

交通部說明，TNCAP預計今年12月底會繼續公布第四批二車型，包括TESLA MODEL Y、HONDA CR-V的車輛安全評等結果，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據。

今年自費測試進行安全評等的車款為NISSAN X-TRAIL、HONDA CR-V，其中HONDA CR-V測試結果預計年底前公布，明年度也規劃有第三款自費測試車輛，為NISSAN Sentra。

目前已有12款車進行評等，其中去年陸續公布TOYOTA COROLLA CROSS、TOYOTA RAV4皆獲5顆星評等；TOYOTA COROLLA ALTIS獲五顆星評等，HONDA CR-V得三顆星評等；FORD KUGA獲三顆星評等，FORD FOCUS奪五顆星評等；NISSAN KICKS獲得五顆星評等，TOYOTA YARIS獲得三顆星評等。

LEXUS NX奪五顆星評等，HONDA FIT獲得四顆星評等，NISSAN X-TRAIL獲得4顆星，TOYOTA SIENTA獲得四顆星評等。

