3個月來第二起！陸男駕艇闖林口海岸　曾入共青團疑受專業訓練

▲陸籍男疑似負債，搭橡皮艇偷渡來台，想「重新生活」。（圖／民眾提供，下同）



記者張君豪／台北報導

繼6月9日淡水漁人碼頭遭有大陸解放軍艇長資歷的阮姓男子，駕駛快艇滲透我海岸防線直抵淡水岸際之後，中秋前夕大陸籍王姓男子再度駕駛橡皮艇駛入台灣後坑溪出海口，距離台北港等重要設施相當近，且橡皮艇上有9包解放軍乾糧、68瓶瓶裝水等物資，大陸籍人士在3個月間連續兩度駕艇進入台灣領海甚至抵達岸際，海巡內部人員不少認為是解放軍對台灣近海防禦偵蒐能力的「壓力測試」。

根據海巡署調查，中國大陸籍王男（31歲）14日清晨6時許駕駛有推進馬達的橡皮艇駛入台灣內水，直到距離林口后坑溪出海口約100多公尺才自行打國際求救號碼，新北消防局獲報後通知海巡人員到場救援，順利把人船拖帶上岸，但因王男有脫水情況，經送醫後始接受海巡人員偵訊。





海巡人員檢視王男橡皮艇，發現有2大7小包的解放軍軍用口糧、68瓶瓶裝水、4個30公升油桶，以及電線、鋁箔、剪刀、救生衣等，其中的鋁箔、軍用口糧都是受求生訓練的人員才會準備，用來保暖並維持基本進食需求，海巡人員認為，王男受過類似海上求生訓練，也不排除王男受過軍事訓練、有解放軍背景。

海巡署人員調查，發現王男有中國共產黨籍，並曾加入共青團，他落網後辯稱因投資虛擬貨幣及中國股票失利，加上大陸近年經濟不景氣遭裁員，為了躲避中共迫害才選擇「投奔自由」。王男駕艇偷渡來台，明顯涉犯入出國移民法「未經申請許可入境」遭海巡移送地檢署後，因犯罪嫌疑重大有逃亡之虞，檢察官複訊後諭令聲押獲准。



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