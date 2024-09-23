集團首腦頭銜好驚人！　詐騙手法曝

▲假畫集團首腦歐陽健中（左）遊走兩岸，跟中國關係不錯。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

本刊8月踢爆假畫集團偽造名畫家常玉的作品，利用國家場館舉辦展覽藉機洗白牟利，引發各界關注。最近多位藝文界人士加碼爆料，指集團首腦歐陽健中17年前就開始利用藝術品詐騙，不只偽造畫作，連瓷器、銅器、佛像等古物也偽造。

▲歐陽健中自稱中國南昌漢代海昏侯國遺址博物館的境外策展人。（讀者提供）

文資學者蕭文杰認為，國史館雖與假畫集團劃清界線，但凡走過必留下痕跡，經查該館已三度與集團合作辦展，雖然每次主、協辦單位不同，但簽約、開幕茶會都是同一批人，雙方有無暗盤勾結、利益交換？不免令人懷疑。

假畫集團關鍵人物歐陽健中，曾在臉書貼出受頒「南昌漢代海昏侯國遺址博物館境外策展人」聘書的照片，為確認真偽，胡永芬曾email至該博物館館長信箱，詢問是否有境外策展人的職銜？結果對方回覆：「我館暫無相關職務授予人。」也就是說，這個頭銜可能是假的，或歐陽健中爆發爭議後，該博物館決定與其切割。

▲海昏侯國遺址博物館回覆策展人胡永芬，與歐陽健中切割。（讀者提供）

本刊調查，歐陽健中領銜的集團，涉嫌偽造的不只油畫、水墨畫，甚至包括瓷器、銅器、佛像等古物，操作手法一樣是租用兩岸官方場館，或在知名佛教機構舉辦展覽，藉此創造履歷、洗白偽品，根據目前可查詢到的資料，最早一場是17年前、2007年在坪林茶葉博物館展出的青花釉裡紅瓷器，當時主辦單位就是歐陽健中所屬的「東辰中華古文物事業研究部」。

▲名畫家常玉的《紅毯雙美》等52幅畫作，目前在國立歷史博物館展出。

2011年1月，該集團又在國立歷史博物館以和瀋陽故宮交流之名，舉辦1場「青花．釉裡紅：歐陽健中收藏展」，該展同年也在瀋陽故宮展出，當時網路上雖有不少人質疑這批瓷器的真偽，但因其時兩岸交流熱絡，二館都未深究。

2017年歐陽健中再以捐贈名義，送給中正大學一批銅器，之後更與佛光山人間福報密切合作，除了藉由官方場館、大學院校加持，也搭配宗教慈善機構的正面形象，將數量龐大的偽造古銅器、瓷器、佛像、畫作洗白，並對外販售、牟取暴利。



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