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「館長」林口健身房遭衝撞　賓士包手男3萬元交保

▲▼駕駛賓士車衝撞館長健身房，陳嫌落網稱「我來給我自己討公道的」。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲陳嫌駕駛黑色賓士車衝撞館長健身房，落網稱「我來給我自己討公道的」。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

網紅「館長」陳之漢經營的健身房成吉思汗林口館，23日上午遭43歲陳姓男子球棒砸門、倒車衝撞。陳男被捕後，移送新北地檢署複訊，訊後被依恐嚇與毀損等罪嫌，諭令以3萬元交保。

9月23日上午10點多，陳男持球棒走下賓士車，砸毀成吉思汗林口館大門玻璃，隨後上車，又倒車撞擊大門2次，緊接駕車逃逸。警方獲報展開追查，上午11點多循線在新莊區逮捕涉案的陳男。

▲▼ 網紅館長陳之漢經營的健身房「成吉思汗」林口店被砸。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲網紅館長陳之漢經營的健身房「成吉思汗」林口店被砸。（圖／記者陳以昇翻攝）

陳男供稱，他不滿館長2年前在直播中公開他個資，導致他生活受影響，才會心生不滿報復，主要目的是為了「捍衛聲譽」。訊後，警方依毀損罪將陳男移送新北地檢署，檢方複訊後諭令3萬元交保。

據悉，陳男曾是土城角頭，2011年因持槍販毒遭到判刑。2022年，成吉思汗三重加盟店改名「忽必烈」，雙方發生糾紛，當時陳男正是員工之一，但陳男疑似在網路上公開嗆會員，因此被館長在同年4月16日的直播中點名，除了公布名字、長相，提及他曾有槍砲毒品前科，還分享當年的新聞給網友們看。

至於確切案情為何，仍待檢警進一步調查釐清。

▼館長2年前曾在直播上公開陳男前科。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube）

▲▼ 館長2年前曾在直播上公開嫌犯個資。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube）

 
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