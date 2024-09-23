健身房遭撞！館長批包手男「肯定拿錢辦事」　正常腦袋不會這樣做

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

網紅館長陳之漢經營的健身房「成吉思汗」新北林口店，今（23）日上午遭曾是土城角頭的43歲陳姓男子開車衝撞大門，目前陳男已被逮捕帶返警局釐清案情。對此，館長表示，正常腦袋的人不會幹這種事，「肯定是拿錢辦事嘛，這100%」。

▲館長說正常腦袋的人不會幹這種事，「肯定是拿錢辦事嘛，這100%」。（圖／記者陳以昇攝）

館長表示，社會現在變成這樣子也沒辦法，後面肯定有人，「這個人是角頭耶，這個人是混兄弟的」，並說正常腦袋的人不會幹這種事，「肯定是拿錢辦事嘛，這100%」，之後就看新北警怎麼查，如果真的這樣要要結案也沒辦法，「司法不是我們控制的，可能我比較衰」。館長指出，他跟任何人都沒糾紛，永遠都在上班直播，有很多公司要管，很多事情要處理，每天都很忙沒空糾紛。

▲網紅館長陳之漢經營的健身房「成吉思汗」林口店被砸。（圖／記者陳以昇翻攝）

陳男今駕駛賓士轎車前往成吉思汗健身房林口店，手中拿球棒砸店，之後回車上倒車猛撞健身房大門，玻璃當場應聲碎裂，隨後駕車往新莊逃逸。警方獲報後於上午11時許將陳嫌攔截、逮捕歸案。陳男被媒體詢問砸店原因，僅簡短回應「我來給我自己討公道的」。

▲駕駛賓士車衝撞館長健身房，雙手「包手」的陳嫌落網稱「我來給我自己討公道的」。（圖／記者陳以昇攝）

據悉，陳男曾是土城角頭，2011年因持槍販毒遭到判刑。而館長在2022年4月16日直播提到，當時與三重加盟店、後來改名的「忽必烈」發生糾紛，陳男正是員工其中之一，而陳男疑似在網路上公開嗆會員，因此被點名公布名字、長相，並提及他曾有槍砲毒品前科，甚至分享當年的新聞給網友看。