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館長怒了！包手男開賓士倒車砸店　將提告恐嚇、殺人未遂3罪

記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

網紅「館長」陳之漢經營的健身房「成吉思汗」林口館今（23日）上午遭人砸店！1名43歲陳姓男子先持木棍狂砸玻璃，隨後又開賓士倒車衝撞大門，陳男被警方逮捕到案後，供稱是因不滿館長2年前在直播中洩漏他個資及前科，導致他生活困難。對此，館長透過法務表示，將會對陳男提告毀損、恐嚇、殺人未遂。

▲▼ 網紅館長陳之漢經營的健身房「成吉思汗」林口店被砸。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲網紅館長陳之漢經營的健身房「成吉思汗」林口店被砸。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼駕駛賓士車衝撞館長健身房，陳嫌落網稱「我來給我自己討公道的」。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲陳嫌（藍衣）駕駛賓士車衝撞館長健身房。（圖／記者陳以昇翻攝）

2022年館長經營的成吉思汗三重館與忽必烈健身房發生經營糾紛，陳男當時正是三重館員工之一，而陳男疑似在網路上公開嗆會員，館長在2022年4月16日直播點名陳男，並公布其名字、長相，甚至提及他曾有槍砲毒品前科，還分享當年的新聞給網友看。

據了解，陳男曾是土城角頭，2011年因持槍販毒遭到判刑，目前從事室內裝潢工作，他到案後供稱，因館長曾在直播中公布他個資，還嗆要讓他接不到工作，今年4月他曾對館長提告妨害名譽，為了報復館長才砸店洩憤，警方將依毀損罪將他函送偵辦。

▲▼ 館長2年前曾在直播上公開嫌犯個資。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube）

▲館長2年前曾在直播上公開陳嫌個資。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube）

對此，館長法務表示，2022年間成吉思汗三重館與忽必烈健身房發生經營糾紛，當時陳嫌受僱於忽必烈健身房，不知道是否與這次犯案有關，另外陳嫌自稱館長直播曝光個資引發不滿，懷疑說詞是為犯行提供合理理由，由於陳嫌開車撞大門，如果有健身房客人進出將會造成傷亡，除了提告毀損、恐嚇外，將請警方再用殺人未遂送辦。

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