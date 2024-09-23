快訊／失聯男大生在陸涉嫌詐騙　國台辦證實：依法偵辦將保障權益

▲台灣男大生赴上海失聯，大陸國台辦最新證實：因涉嫌詐騙罪，依法偵辦中，將保障其合法權益。（圖／翻攝推特）

記者任以芳／北京報導

台灣一名22歲應屆畢業的男大生郭宇軒，8月27日入境上海後便音訊全無，親友在社群媒體上協尋並已報警。對此，大陸國台辦今（23）日最新回應稱，「經瞭解，台灣居民郭宇軒因涉嫌詐騙罪，被有關部門依法調查。相關案件正在偵辦中，大陸有關方面將依法保障其合法權益。」

該起事件起源一位台灣網友18日在社群網站X（原推特）發文求助，內文稱一位剛大學畢業的男學生，在上月底進入上海後失聯，目前已經報警。

事後，失聯學生的姊姊回文，表示「已經做好最壞打算」。當時弟弟曾用Instagram「閱後即焚」模式向她報平安，她覺得不對勁便立即截圖，沒想到弟弟卻說「這樣會害到我」。

事後她透過多種管道聯繫弟弟，訊息未讀未回，電話剛開始還能通，之後音訊全無。對此，海基會已也接獲家屬陳情，並去函海協會協尋。

消息曝光後，大陸國台辦經過多日沉默，今天發出最新消息，並且公布郭男姓名和疑似觸法行為，「因涉嫌詐騙罪，被有關部門依法調查。」

國台辦也強調，「相關案件正在偵辦中，大陸有關方面將依法保障其合法權益。」