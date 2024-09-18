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虎航11月「直飛日本宮崎1799元起」　星宇推越南3天2夜自由行

▲台灣虎航大徵才 。（圖／台灣虎航提供）

▲台灣虎航11月開闢桃園-宮崎航線，明起推出單程未稅價1799元起，限時2天。（圖／台灣虎航提供）

記者蔡亞樺／台北報導

開航10周年的台灣虎航今宣布，預計11月開航桃園-宮崎航線，明早10時起推出單程未稅1799元起的促銷價，限時2天。星宇航空攜手IHG洲際酒店集團推出越南3天2夜機加酒自由行專案，2人同行每人未稅價1萬3788元起。

台灣虎航表示，桃園-宮崎航線開航初期，每周營運一班，去程航班編號IT742，每周二上午6時30分自桃園機場起飛；回程航班編號IT743，每周二上午10時10分自宮崎機場起飛。

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▲▼台灣虎航將開航桃園-宮崎航線。（圖／台灣虎航提供）

▲台灣虎航將開航桃園-宮崎航線。（圖／台灣虎航提供）

為慶祝新航線，台灣虎航明日上午10時起至周五晚間11時59分推出單程未稅1799元起的開賣促銷價，搭乘日期為2024年11月26日至2025年3月29日。更多訊息詳見活動網頁

台灣虎航目前飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，也是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。繼福岡、佐賀直飛日本九州的第3個航點，宮崎也是飛航日本的第20個航點。

星宇航空與IHG洲際酒店集團推出「星際旅行」越南3天2夜機加酒自由行套裝行程，推出「河內西湖洲際飯店」2人同行每人未稅價2萬7088元起，亦可選擇入住越南最高的豪華酒店「河內地標72洲際酒店」，2人同行每人未稅價1萬3788元起。

▲▼星宇航空攜手IHG洲際酒店集團推出「星際旅行」越南3天2夜機加酒自由行套裝行程。（圖／星宇航空提供攝）

▲星宇航空攜手IHG洲際酒店集團推出「星際旅行」越南3天2夜機加酒自由行套裝行程。（圖／星宇航空提供）

星宇航空指出，即起至12月31日選購星際旅行專案，可額外獲得航空哩程數1000哩、5日每日5GB越南網卡，10月16日前可享早鳥限量品牌小禮。星宇目前於越南飛航4個城市，包含胡志明、河內、峴港及富國島，台中-富國島航線將於10月27日開航。

另外，星宇航空表示，有「東方夏威夷」之稱的峴港，推出「峴港洲際陽光半島度假酒店」，兩人同行每人未稅價3萬3188元起，可享用一晚飯店晚餐（於Citron 或 Barefoot餐廳享用）及機場來回接送，來場恣意遨遊的渡假體驗。

▲▼富國島長灘洲際度假酒店。（圖／星宇航空提供）

▲富國島長灘洲際度假酒店。（圖／星宇航空提供）

星宇航空表示，富國島精選3家集團飯店，麗晶酒店2人同行每人未稅價3萬5388元起、長灘洲際度假酒店2人同行每人未稅價2萬4688元起、星灣皇冠假日飯店2人同行每人未稅價2萬0188元起 。

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