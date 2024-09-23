香菜鋪到最滿！必勝客最新「香菜富翁肉羹比薩」明天開賣

▲必勝客打造最新「香菜富翁肉羹比薩」。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

香菜之戰又來了！繼香菜皮蛋豬血糕、香菜大腸蚵仔麵線後，「必勝客」今年再度出招，這次把台灣經典小吃「肉羹」結合香菜，推出超狂「香菜富翁肉羹比薩」，還提供加價就能享香菜加倍吃，預計9月24日正式開賣。

近日有網友在網上分享必勝客即將推出「香菜富翁肉羹比薩」，根據曝光照片可以看到比薩撒上滿滿香菜，搭配鮮嫩肉羹結合黃金蒜酥，還原人氣小吃肉羹的經典美味，且加價還能享香菜加倍，就是要讓香菜控吃好吃滿。

消息一出引來大批網友熱議「抱歉了義大利人，這局我投香菜」、「香菜的進化版本是吧，香菜肉羹簡直是進化到宇宙去了哈哈哈哈哈，肉羹披薩哈哈哈哈太瘋了」。

對此，業者證實消息表示：「必勝客全新期間限定『香菜富翁肉羹比薩』將於9月24日正式開賣，產品詳細資訊將於同日公布，敬請期待！」

▲必勝客2023年推「香菜大腸蚵仔麵線比薩」。（圖／記者蕭筠攝）

事實上，必勝客早在2021年就推出台味十足的「香菜皮蛋豬血糕比薩」，2022年更升級成「香菜豬血糕五更腸旺比薩」，去年則打造「香菜大腸蚵仔麵線大比薩」，皆掀起不小討論度。

▲「拿坡里X愛之味」聯名推出「麻婆豆腐披薩」。

另外，「拿坡里X愛之味」近日也推出新聯名「麻婆豆腐披薩」，以愛之味漢方麻辣醬作為基底熬煮出香氣十足的麻婆肉醬，搭配金黃豆腐及洋蔥丁，打造豐富口感，再結合義式厚鬆披薩餅皮，還原麻婆豆腐滋味，即日起至11月13日於全門市開賣，實際販售情況依各門市為準，售完即止；同步可享大披薩外帶特價299元、小披薩外帶特價199元優惠。