男人也逃不掉！塔利班強制蓄鬍、禁看異性　他們後悔沒為女人發聲

▲除了女性之外，塔利班也開始限制男性自由。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

塔利班3年前重返政權以來，對阿富汗女性施加日益嚴厲的規定，如今也把矛頭指向男性。根據8月底推出的最新法律，男人被強制蓄鬍，禁止看妻子及親戚以外的女性等等，讓一些男人開始後悔，沒有早點為女性發聲。

塔利班最新法律包括男性必須蓄鬍，而且長度至少達到一顆拳頭；禁止「非穆斯林」的外觀或行為，例如穿牛仔褲；禁止違反伊斯蘭法律的髮型，基本上就是所有短髮及西方造型；禁止看著妻子或親戚以外的女性等。

違反法律者可能面臨罰款或監禁，被判定通姦等罪名者，更可能遭判鞭刑或石刑致死。道德警察有權拘留嫌犯最長3天，在較嚴重案例中，比方多次未能前往清真寺祈禱，甚至會把人民移交給法庭審判。

首都喀布爾（Kabul）居民透露，過去4周，身穿白袍的道德官員，開始上門拜訪最近沒去清真寺的男性。政府員工擔心蓄鬍失敗會被開除，男性計程車司機也因為在車上播音樂，或者載了無人陪伴的女性，而被官員攔下來。

《華盛頓郵報》指出，這波針對男性的首次嚴厲限制，讓許多人民感到詫異，包括塔利班反對者、支持者，甚至政權內部成員。在這個男人話語權比女性更為強大的社會，一些男性如今開始思考，他們是否應該更早站出來，捍衛妻女的自由。

一名喀布爾男子受訪時說，「如果男人發聲，我們現在的處境可能非常不同。現在大家都在留鬍子，因為我們不想要被質疑與羞辱。」一名36歲計程車司機也表示，新法律上路以來，他的收入銳減70%，因為塔利班開始禁止女性單獨搭車。

東部居民阿米爾（Amir）坦言，最新限制出爐之前，他是塔利班的支持者，如今卻感覺被道德警察欺凌到屈服，「我們都是穆斯林，知道什麼是規定、什麼不是。但對我們使用武力，令人無法接受。就連支持塔利班的人，現在都試圖離開這個國家。」

事實上，阿富汗女性的處境更加嚴峻，除了戴頭巾等服裝規定，6年級以上女童禁止上學，女人被禁止進入大學、禁止大聲說話、禁止在公共場所誦讀「可蘭經」，也不准看著丈夫或親屬以外的男人。

如今一些阿富汗女性期待，男人很快就會加入示威行列。其中一名24歲女子說，「男人從第一天起就保持沉默，讓塔利班有勇氣實施這類規定。現在，塔利班終於失去了男性的支持。」