少子化衝擊！志願役創6年新低　沈富雄建議：去「這國家」徵傭兵

▲國軍志願役人數創下2018年以來新低。（圖／示意圖）

記者郭運興／台北報導

立法院預算中心近日揭露國軍現役部隊編現比低於八成，志願役人數創下2018年以來新低。對此，前立委沈富雄22日表示，大家都忽略「少子化」對軍事人事布局的影響有多嚴重，建議國民黨團開一個會，檢討這個問題，必須強迫政府談論，因為國防沒有人，什麼都沒有用，乾脆整個國防外包，可以去阿富汗徵傭兵來保衛台灣，當年瑞士也是這樣。

根據立法院預算中心的最新報告，國軍志願役人數，在2021年達到高峰之後，連續兩年都驟減，且都減少4700多人；截至今年6月，總體人數已經降低至15萬2885人，創下2018年以來的新低

對此，沈富雄於節目《TVBS戰情室》表示，大家都忽略了「少子化」的影響，在意的都只是少子化，讓私校關閉、老師沒工作，但有沒有人在意少子化，對軍事人事布局的影響有多嚴重，大家都把這個問題跳過去了。

沈富雄建議，國民黨團應該開一個會，檢討少子化對「當前軍事人事布局的影響」，必須強迫政府談論，因為國防沒有人，什麼都沒有用，而從民防招募這個論點，只是挖東牆補西牆，乾脆把整個國防外包，可以去阿富汗徵傭兵來保衛台灣，當年瑞士也是這樣。

▼前立委沈富雄。（圖／記者李毓康攝）