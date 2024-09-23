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台中新好地政！廣設基準地監測地價　435點全國最多

台中設置基準地監測地價（圖／翻攝自台中市政府網站）

▲台中市政府地政局召開「113年地價基準地新增點審議會議」，會中決議113年新增11點基準地，加上112年原有的424點，全市總點數達到435點。（圖／翻攝自台中市政府網站）

生活中心／綜合報導

地理位置適中、交通便利、氣候宜人等等條件，宜居台中卡位置產成為熱門選擇，吸引許多外縣市遷移人口。不動產交易需求熱絡之下，台中市政府積極廣設基準地打造地價監測網，就像監測空氣品質有空氣監測站一樣，透過監測基準地地價，可以全面了解地價動態，目前全市已設置435點，設置數量全國第一。

基準地就是地價監測站，透過查估基準地的價格，能夠精準掌握每筆土地價格與地價變化趨勢，不過地價的制定過程相當複雜，需要考慮土地的特徵、位置、周邊環境等眾多因素，為評估各個基準地的合理地價，台中市政府地政機關委託專業的不動產估價師，以公正第三方的立場辦理估價，並經產、官及學界專家組成的委員會審查通過，嚴格把關每塊土地的價值，查估成果絕對具有公信力之外，由地政人員依規範選定的基準地，都是台中市各地區域最具地價代表性的地點。

台中設置基準地監測地價（圖／翻攝自台中市政府網站）

▲台中市西屯區商業區最高地價基準地。（圖／翻攝自台中市政府網站）

台中市自93年推行基準地以來，查估點數逐年增加，今年再邀集產、官及學界的委員，召開「地價基準地選定及查估專案小組會議」，會中決議113年新增11點基準地，加上112年原有的424點，統計來到435點，點數最多，領先全國。

透過地價基準地查估，可監測地價變動之外，區域內其他土地價格也能依照與其個別差異，例如面積、地形、寬深等比較，進一步做出判斷，以及因應未來地價制度可能的變革，目前內政部持續推動地價基準地查估作業，就積極規劃結合電腦大量估價系統，以取代現行地價查估方式。此外，台中市政府在擬訂國土計畫時，基準地價有助於制定更周全的土地利用計畫，包括永續發展、氣候變遷、部門空間發展等策略，落實在每筆土地上，打造宜居城市。

台中設置基準地監測地價（圖／翻攝自臺中市政府地政局臉書）

▲▼基準地除了作為地價監測站，還可以視覺化方式顯示地價的高低分布與差異。（上圖／翻攝自臺中市政府地政局臉書、下圖／翻攝自台中市政府網站）

台中設置基準地監測地價（圖／翻攝自台中市政府網站）

台中設置基準地監測地價（圖／翻攝自台中市政府網站）

除了穩定地價，也關注住宅市場的健全發展，地政局就與逢甲大學土地管理系合作編製「臺中市住宅交易價格指數」，其中全國首創利用基準地的監測數據，發布「基準地比率分析」資料，並透過空間地理資訊的運用，產製「地價高程地圖」，將無形的地價數值，化做等高線，以有如山巒溪谷高低起伏的視覺化方式，顯示土地價格的分布與浮動狀況，地價層次一目了然，方便民眾即時掌握訊息，甚而作為土地買賣交易時的參考，並可成為政府施政依據。

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