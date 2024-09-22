兩岸直播賣好酒破千萬！　「920就愛你」電商購物節登場

▲ 「920就愛你」第五屆海峽兩岸電商購物節 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

「920就愛你」第五屆海峽兩岸電商購物節（以下簡稱「海峽兩岸電商購物節」）昨20日在京正式啓幕。活動現場，近百名兩岸嘉賓代表齊聚一堂。本屆活動將持續3個月，邀請直播達人打造不同主題的系列直播專場活動，透過電商直銷推廣來自兩岸上種優質商品。

第五屆海峽兩岸電商購物節在9月20日9時20分在京正式啓幕，啓動儀式上，與會嘉賓、台商代表及主協辦單位代表致辭，祝願本屆海峽兩岸電商購物節圓滿成功，並期待兩岸電商產業繁榮發展。

▲ 電商直播現場 。（圖／記者任以芳攝）

該活動邁入第五年，每一年匯聚了兩岸眾多優秀的電商企業和品牌，透過各種電商平台把兩岸好物介紹出去。兩岸大灣區產業聯盟秘書長陳椿茂在致辭中表示，「知名網紅主播、兩岸知名人士參與直播帶貨，為活動增添了不一樣的色彩；大量台灣特色商品和大陸優質商品，也極大滿足了消費者多樣化的購物需求。」

「白酒在中華大地上有著悠久的歷史，金門的白酒釀酒工藝從大陸傳承而來，同根同源。」台商代表楊應雄說，在大陸電商蓬勃發展的大背景下，有無限的機遇和可能。通過海峽兩岸電商購物節促進兩岸交流合作，讓更多的兩岸民眾品嘗來自金門原產的風味。

今日，首場直播「嘗嘗酒酒」兩岸好酒直播專場率先開播，品類包括正宗金門高粱酒「正金高」，大陸白酒茅台、五糧液等十餘種兩岸精品好酒。截至9月20日下午4時，首播專場銷售額已突破千萬元（單位：人民幣，同下）。

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▲ 兩岸各類商品 。（圖／記者任以芳攝）

回顧2019年首屆活動「電商之都」杭州舉辦；隨後第二屆活動邀請多位大陸頭部電商主播及台灣知名主播，創造了4天總銷售額突破1億元的新紀錄，其中台企商品佔比超過6成。

本次啓動儀式由中國台灣網、中國互聯網協會海峽兩岸互聯網交流工作委員會主辦，廈門衛視、福建孝笑好電子商務有限公司、國華影視基地協辦，廣東恆興集團有限公司、兩岸大灣區產業聯盟支持。

▼ 海峽兩岸電商購物節開幕式。（圖／翻攝 中國台灣網）